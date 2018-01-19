Хоккей: «Сибирь» одержала волевую победу над «Ладой»

Ворота «Сибири» защищал Александр Салак
Ворота «Сибири» защищал Александр Салак

В выездном матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» одержала победу над соперниками из команды «Лада» (Тольятти).


Матч закончился со счётом 1:0 в пользу новосибирских спортсменов.


Первые два периода не порадовали болельщиков забитыми голами. Несмотря на регулярные выпады в сторону ворот соперников, сибиряки не смогли забить ни одной шайбы.


Развязка случилась в третьем периоде, когда оставшись в большинстве новосибирцы сломили сопротивление соперников. Гол Патрика Закриссона на 58-й минуте поставил точку в игре. Ни замена вратаря, ни игра с пустыми воротами не помогли хозяевам отыграться. 


Ворота «Сибири» защищал Александр Салак


Сейчас хоккейный клуб «Сибирь» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт 21 января на домашней арене против екатеринбургского «Автомобилиста».


17 января во время гостевого матча КХЛ новосибирские хоккеисты одолели соперников из команды «Автомобилист» (Екатеринбург). Тогда встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Сибири».

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