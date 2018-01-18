«Мазда» въехала в маршрутку на Выборной
Вечером 18 января на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись маршрутка
Авария случилась около 21:25 недалеко от остановки «Жилмассив».
«Маршрутное такси
По информации спасателей, на месте также работали сотрудники ГИБДД и «скорая помощь».
«По предварительной информации, столкновение произошло в 21:25. Водитель "Мазды" получила травмы, ее увезли врачи "скорой помощи"», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее стало известно, что пассажир «Ниссана» пострадал в аварии с «Нивой» и грузовиком на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/mass54