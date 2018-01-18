«Мазда» въехала в маршрутку на Выборной

Водителя иномарки зажало в салоне автомобиля
Водителя иномарки зажало в салоне автомобиля

Вечером 18 января на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись маршрутка № 63 и Mazda, — водителю иномарки понадобилась помощь спасателей.


Авария случилась около 21:25 недалеко от остановки «Жилмассив».


«Маршрутное такси № 63 двигалось в сторону Кировского моста, иномарка Mazda двигалась во встречном направлении. В какой-то момент машину занесло на встречную полосу. Удар пришелся в правую сторону легкового автомобиля, в результате чего женщина 1973 г.р. оказалась зажата в салоне. В маршрутном такси никто не пострадал», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».


По информации спасателей, на месте также работали сотрудники ГИБДД и «скорая помощь».


«По предварительной информации, столкновение произошло в 21:25. Водитель "Мазды" получила травмы, ее увезли врачи "скорой помощи"», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Ранее стало известно, что пассажир «Ниссана» пострадал в аварии с «Нивой» и грузовиком на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.

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