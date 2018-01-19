Баскетбол: «Новосибирск» обыграл «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» на домашней площадке

Защитник Александр Мартынов набрал за матч 28 очков
Защитник Александр Мартынов набрал за матч 28 очков

Вечером 18 января новосибирские баскетболисты в рамках домашнего матча российской Суперлиги одержали победу над командой «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».


Матч закончился для новосибирских спортсменов счётом 77:74 (13:18, 20:17, 17:23, 27:16).


В составе БК «Новосибирск» особенно отличились Александр Мартынов (28 очков, 7 подборов, 5 передач, 3 перехвата), Азат Тукмаков  (13 очков, 3 подбора, 1 передача, 3 перехвата) и Кирилл Писклов (12 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата).


«Сегодня, к сожалению, игра получилась абсолютно неровной, и на это много причин. Крайне сложный график — только вернулись с выезда, идет акклиматизация, и это накладывает свои нюансы. Очень долго раскачивались, не могли ничего забить в первой половине. Плюс не пошла игра у Сергея Токарева, Алексея Курцевича. Но этим и сильна команда, что себя проявили другие игроки. Такие игры нужны. Они учат перестраиваться по ходу, менять защиту, ломать нападение соперника. Это гораздо дороже стоит, нежели у тебя все идет хорошо, и команда легко выигрывает. Хвалю игроков в очередной раз. Они молодцы», — цитирует пресс-служба клуба главного тренера Владимира Певнева.


В настоящий момент БК «Новосибирск» находится на третьей строчке турнирной таблицы российской Суперлиги. Следующую игру новосибирцы проведут 20 января против команды «Урал».


Напомним, 4 января новосибирские баскетболисты обеспечили себе выход в «Финал Четырёх» Кубка России, обыграв в домашнем матче команду «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».

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