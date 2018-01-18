Отключение на левом берегу попало на федеральную карту ЧС: из-за аварии без тепла 11,5 тысяч человек

Авария случилась сегодня в 13:00 
Авария случилась сегодня в 13:00 

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России назвал число человек, которые остались без тепла и горячей воды после аварии в Ленинском районе Новосибирска.


Авария случилась в 13 часов дня, по информации пресс-центра мэрии под отключение попали 42 объекта, из них 4 социально значимых. Это здания на улицах Котовского, Троллейная, Широкая, Пархоменко.


Сейчас произошедшее в Ленинском районе классифицируется как чрезвычайная ситуация, информация об этом появилась на карте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.


«Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались: бытовые потребители (около 11 500 человек); социально значимые объекты — 3. Температура наружного воздуха –12ºС. Данная информация в оперативном порядке доведена до дежурной службы Минстроя России», — сообщает центр, отмечая, что это данные на 19:00 новосибирского времени.


Авария случилась из-за дефекта на теплотрассе диаметром 700 мм.


На восстановительных работах задействованы аварийные бригады теплосетей, оперативные группы мэрии Новосибирска, МЧС. «Работы по устранению дефекта и заполнению системы планируется завершить к пяти утра 19 января. Ситуация находится под контролем», — добавили в МЧС по НСО.


Случившееся в Новосибирске на федеральной карте отмечено как чрезвычайная ситуация
Случившееся в Новосибирске на федеральной карте отмечено как чрезвычайная ситуация


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