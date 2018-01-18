Отключение на левом берегу попало на федеральную карту ЧС: из-за аварии без тепла 11,5 тысяч человек
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России назвал число человек, которые остались без тепла и горячей воды после аварии в Ленинском районе Новосибирска.
Авария случилась в 13 часов дня, по информации пресс-центра мэрии под отключение попали 42 объекта, из них 4 социально значимых. Это здания на улицах Котовского, Троллейная, Широкая, Пархоменко.
Сейчас произошедшее в Ленинском районе классифицируется как чрезвычайная ситуация, информация об этом появилась на карте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
«Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались: бытовые потребители (около
Авария случилась из-за дефекта на теплотрассе диаметром 700 мм.
На восстановительных работах задействованы аварийные бригады теплосетей, оперативные группы мэрии Новосибирска, МЧС. «Работы по устранению дефекта и заполнению системы планируется завершить к пяти утра 19 января. Ситуация находится под контролем», — добавили в МЧС по НСО.
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Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru
Скриншот сацминэнерго.рф