На Волочаевской встали трамваи: машины попали в ДТП на путях
Вечером 18 января на улице Волочаевской в Новосибирске остановились трамваи.
Около 19:00 проблемы с движением возникли у трамваев на маршрутах
По информации очевидцев в соцсетях, на трамвайных путях случилось ДТП, движение было заблокировано в обе стороны.
Сегодня вечером обстановка на дорогах сложна по всему городу — примерно в 18:40 пробки достигли 10 баллов.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот maps.nskgortrans.ru