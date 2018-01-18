На Волочаевской встали трамваи: машины попали в ДТП на путях


Трамваи остановились из-за ДТП 
Трамваи остановились из-за ДТП 

Вечером 18 января на улице Волочаевской в Новосибирске остановились трамваи.


Около 19:00 проблемы с движением возникли у трамваев на маршрутах № 5 и № 14 возле остановки «Техническая».


По информации очевидцев в соцсетях, на трамвайных путях случилось ДТП, движение было заблокировано в обе стороны.


На карте ЦУГАЭТ видно, что из-за ДТП остановились 5 трамваев
На карте ЦУГАЭТ видно, что из-за ДТП остановились 5 трамваев


Сегодня вечером обстановка на дорогах сложна по всему городу — примерно в 18:40 пробки достигли 10 баллов.

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