Пробки в Новосибирске вновь достигли 10 баллов

Пробки на дорогах снова с максимальным показателем
Пробки на дорогах снова с максимальным показателем

Вечером 18 января водители Новосибирска попали в 10-балльные пробки.


Об этом в 18:37 сообщил сервис Яндекс.Пробки.


Сейчас наиболее сложная ситуация наблюдается по пути на левый берег с правого: затор длиной больше 5 километров начинается у цирка и проходит через Димитровский мост до площади Энергетиков.


«Неожиданно плотное движение сейчас на Дуси Ковальчук – Владимировской. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — добавляет Яндекс в 18:48.


Также непростая обстановка на Большевистской — здесь загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 3 балла выше обычного.


Кроме того, сервис зафиксировал необычно сложную пробку на площади Карла Маркса, улице

Ватутина от проспекта Карла Маркса до улицы Мира. «В пробке длиной 3,5 км можно потерять 43 минуты, что на 19 минут больше обычного», — пишет Яндекс.


Дороги Новосибирска вечером 18 января
Дороги Новосибирска вечером 18 января


В прошлый раз максимальные пробки были в городе 16 января — в первый раз в 2018 году.

Прочтений: 8073
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (87)87
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено