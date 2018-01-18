Пробки в Новосибирске вновь достигли 10 баллов

Пробки на дорогах снова с максимальным показателем

Вечером 18 января водители Новосибирска попали в 10-балльные пробки.





Об этом в 18:37 сообщил сервис Яндекс.Пробки.





Сейчас наиболее сложная ситуация наблюдается по пути на левый берег с правого: затор длиной больше 5 километров начинается у цирка и проходит через Димитровский мост до площади Энергетиков.





«Неожиданно плотное движение сейчас на Дуси Ковальчук – Владимировской. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — добавляет Яндекс в 18:48.





Также непростая обстановка на Большевистской — здесь загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 3 балла выше обычного.





Кроме того, сервис зафиксировал необычно сложную пробку на площади Карла Маркса, улице

Ватутина от проспекта Карла Маркса до улицы Мира. «В пробке длиной 3,5 км можно потерять 43 минуты, что на 19 минут больше обычного», — пишет Яндекс.





Дороги Новосибирска вечером 18 января





В прошлый раз максимальные пробки были в городе 16 января — в первый раз в 2018 году.