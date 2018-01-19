Мороз трескучий: в Новосибирскую область придут 43-градусные холода

В конце недели Новосибирск накроют морозные туманы

Синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни: к концу недели в некоторых районах Новосибирской области похолодает до –43 градусов.







«Мы ожидаем распространение арктических воздушных масс с севера в ближайшие дни. Область высокого давления вызовет прекращение осадков, и начнётся похолодание», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Согласно прогнозу, морозы в Новосибирской области будут усиливаться с каждым днём. К воскресенью, 21 января, температура упадёт до –32…–37 градусов, на востоке области возможны 43-градусные морозы.







Похолодание ждёт и Новосибирск. Уже сегодня в течение дня температура в городе понизится до –25…–27 градусов. В субботу, 20 января, ночью ожидается –32 градуса, в пригороде — до –37, днём будет в пределах –30…–32 градусов. В воскресенье, 21 января, ночная температура в Новосибирске достигнет отметки в –35 градусов, в пригороде ожидается до –39, днём горожан ждут 34-градусные морозы. Похолодание может сопровождаться морозными туманами, добавил Ренад Ягудин.





Для тех, кто, несмотря на морозы, сегодня решит принять участие в крещенских купаниях, НГС сделал карту купелей со временем их работы — посмотреть её можно здесь.