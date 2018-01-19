Мороз трескучий: в Новосибирскую область придут 43-градусные холода
Синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни: к концу недели в некоторых районах Новосибирской области похолодает до –43 градусов.
«Мы ожидаем распространение арктических воздушных масс с севера в ближайшие дни. Область высокого давления вызовет прекращение осадков, и начнётся похолодание», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Согласно прогнозу, морозы в Новосибирской области будут усиливаться с каждым днём. К воскресенью, 21 января, температура упадёт до
Похолодание ждёт и Новосибирск. Уже сегодня в течение дня температура в городе понизится до
Для тех, кто, несмотря на морозы, сегодня решит принять участие в крещенских купаниях, НГС сделал карту купелей со временем их работы — посмотреть её можно здесь.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой