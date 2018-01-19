Новосибирцы начали отмечать Крещение в прорубях
19 января православные отмечают один из самых главных праздников Крещение Господне. Ежегодно тысячи верующих новосибирцев по одиночке или большой компанией, смело ныряют в иордани, несмотря на мороз. В этом году в Новосибирске подготовили семь купелей на Оби и Обском море. НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят, как новосибирцы окунаются в ледяную воду.
В городе подготовили семь мест, где можно окунуться в ледяную воду — НГС.НОВОСТИ подготовили карту купелей в черте Новосибирска. Сотрудники МЧС начали готовить купели ещё 17 января — толщина льда в местах для купания должна быть не менее 25 сантиметров, у прорубей оборудованы места для обогрева. НГС.НОВОСТИ опубликовали советы медиков и спасателей, как правильно окунуться в ледяную воду. Врачи рекомендуют, плотно поесть за полтора–два часа до купания, а перед погружением в воду сделать небольшую разминку.
К купели на пляже «Бумеранг» выстроилась большая очередь. Как сообщает наш корреспондент, из-за платного въезда образовалась пробка.
«Въезд платный, стоит 150 рублей. Навскидку здесь уже собралось около 500 человек желающих окунуться и народ прибывает. Около 50 человек сейчас стоит у купели, мёрзнут», — передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ с места.
Потрясающую гамму эмоций запечатлел наш фотокорреспондент Александр Ощепков. Кажется, в этом фото — вся суть сурового сибирского характера.
Как и в прошлом году, на улице Софийской образовалась пробка: наши корреспонденты передают, что на узкой улице скопилось несколько десятков машин, которые пытаются попасть к купели на пляже. Скорость движения по ул. Софийской сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, всего 2 км/ч.
Некоторые, впрочем, не забывают, что решительный бросок в ледяную воду — это еще и отличный повод сделать фото для друзей в социальных сетях.
Если вы по каким-то причинам пропустили нашу полезную статью о том, где 19 января в Новосибирске откроют купели, то можете посмотреть на карту. На ней отмечены места, где расположены купели и в какое время они будут работать.
По наблюдениям нашего корреспондента, у купели наблюдается небывалый ажиотаж.
«Человек 50 стоит у купели, практически сталкивая друг друга в воду. Многие с телефонами, делают селфи. В прошлом году такого не было. На каждого ныряющего в купель приходится пять человек, которые его снимают с разных ракурсов», — передаёт наш фотокорреспондент с места.
Возле иордани все довольно сдержано: несколько сотрудников МЧС, которые взирают на окунающихся, да пара палаток-раздевалок — женская и мужская. Баню или горячий чай, корреспондент НГС.НОВОСТИ найти не смог. Зато сделал несколько фотографий.
Некоторые окунаются в прорубь с телефонами в руках. Наш корреспондент поймал в кадр мужчину, снимавшего своё погружение на камеру iPhone X. Главное — выбрать правильный ракурс!
Несколько простых советов для тех, кто в этом году решился впервые в жизни окунуться в прорубь:
– Даже если вы чувствуете слабое недомогание, окунаться в купель не стоит.
– Принимать алкоголь перед погружением категорически запрещено.
– На лёд нужно прихватить с собой махровый халат или большое махровое полотенце, простынь (лучше в ней и окунаться, накинув ее на купальный костюм), вязаную шапочку и резиновые тапочки.
– Сразу после погружения нужно выпить горячего чая или кофе.
Уважаемые читатели, на этом наша трансляция прерывается до утра — с открытием остальных купелей корреспонденты НГС.НОВОСТИ снова будут передавать подробности, фото и видео с места событий. Напоминаем, что мы ждем и ваши фото и рассказы — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru, а также в Whatsapp на редакционный номер 8-923-157-00-00.
Если вы были в числе смельчаков, которые окунулись в ледяную воду, — присылайте свои фото в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Александр Сильченко, Дарья Винокурова, Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1-5, 9-16) , скриншот yandex.ru/maps (6), instagram.com/bumerang_nsk (7), instagram.com/katya__0104 (8)