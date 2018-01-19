Новосибирцы начали отмечать Крещение в прорубях

Фото Александра Ощепкова





19 января православные отмечают один из самых главных праздников Крещение Господне. Ежегодно тысячи верующих новосибирцев по одиночке или большой компанией, смело ныряют в иордани, несмотря на мороз. В этом году в Новосибирске подготовили семь купелей на Оби и Обском море. НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят, как новосибирцы окунаются в ледяную воду.







В городе подготовили семь мест, где можно окунуться в ледяную воду — НГС.НОВОСТИ подготовили карту купелей в черте Новосибирска. Сотрудники МЧС начали готовить купели ещё 17 января — толщина льда в местах для купания должна быть не менее 25 сантиметров, у прорубей оборудованы места для обогрева. НГС.НОВОСТИ опубликовали советы медиков и спасателей, как правильно окунуться в ледяную воду. Врачи рекомендуют, плотно поесть за полтора–два часа до купания, а перед погружением в воду сделать небольшую разминку.





Фото Александра Ощепкова





К купели на пляже «Бумеранг» выстроилась большая очередь. Как сообщает наш корреспондент, из-за платного въезда образовалась пробка.





«Въезд платный, стоит 150 рублей. Навскидку здесь уже собралось около 500 человек желающих окунуться и народ прибывает. Около 50 человек сейчас стоит у купели, мёрзнут», — передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ с места.





Фото Александра Ощепкова





Потрясающую гамму эмоций запечатлел наш фотокорреспондент Александр Ощепков. Кажется, в этом фото — вся суть сурового сибирского характера.





Фото Александра Ощепкова





Как и в прошлом году, на улице Софийской образовалась пробка: наши корреспонденты передают, что на узкой улице скопилось несколько десятков машин, которые пытаются попасть к купели на пляже. Скорость движения по ул. Софийской сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, всего 2 км/ч.





Фото Александра Ощепкова





В пробке стоит несколько десятков автомобилей





Некоторые, впрочем, не забывают, что решительный бросок в ледяную воду — это еще и отличный повод сделать фото для друзей в социальных сетях.









Если вы по каким-то причинам пропустили нашу полезную статью о том, где 19 января в Новосибирске откроют купели, то можете посмотреть на карту. На ней отмечены места, где расположены купели и в какое время они будут работать.









По наблюдениям нашего корреспондента, у купели наблюдается небывалый ажиотаж.







«Человек 50 стоит у купели, практически сталкивая друг друга в воду. Многие с телефонами, делают селфи. В прошлом году такого не было. На каждого ныряющего в купель приходится пять человек, которые его снимают с разных ракурсов», — передаёт наш фотокорреспондент с места.







#Скрещением #бумеранг Публикация от Екатерина 💋 (@katya__0104) Янв 18, 2018 at 10:36 PST





Возле иордани все довольно сдержано: несколько сотрудников МЧС, которые взирают на окунающихся, да пара палаток-раздевалок — женская и мужская. Баню или горячий чай, корреспондент НГС.НОВОСТИ найти не смог. Зато сделал несколько фотографий.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Некоторые окунаются в прорубь с телефонами в руках. Наш корреспондент поймал в кадр мужчину, снимавшего своё погружение на камеру iPhone X. Главное — выбрать правильный ракурс!





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Несколько простых советов для тех, кто в этом году решился впервые в жизни окунуться в прорубь:







– Даже если вы чувствуете слабое недомогание, окунаться в купель не стоит.







– Принимать алкоголь перед погружением категорически запрещено.







– На лёд нужно прихватить с собой махровый халат или большое махровое полотенце, простынь (лучше в ней и окунаться, накинув ее на купальный костюм), вязаную шапочку и резиновые тапочки.







– Сразу после погружения нужно выпить горячего чая или кофе.







Фото Александра Ощепкова





Уважаемые читатели, на этом наша трансляция прерывается до утра — с открытием остальных купелей корреспонденты НГС.НОВОСТИ снова будут передавать подробности, фото и видео с места событий. Напоминаем, что мы ждем и ваши фото и рассказы — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru, а также в Whatsapp на редакционный номер 8-923-157-00-00.