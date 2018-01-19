Новосибирцы начали отмечать Крещение в прорубях

Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


19 января православные отмечают один из самых главных праздников Крещение Господне. Ежегодно тысячи верующих новосибирцев по одиночке или большой компанией, смело ныряют в иордани, несмотря на мороз. В этом году в Новосибирске подготовили семь купелей на Оби и Обском море. НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следят, как новосибирцы окунаются в ледяную воду.


В городе подготовили семь мест, где можно окунуться в ледяную воду — НГС.НОВОСТИ подготовили карту купелей в черте Новосибирска. Сотрудники МЧС начали готовить купели ещё 17 января — толщина льда в местах для купания должна быть не менее 25 сантиметров, у прорубей оборудованы места для обогрева. НГС.НОВОСТИ опубликовали советы медиков и спасателей, как правильно окунуться в ледяную воду. Врачи рекомендуют, плотно поесть за полтора–два часа до купания, а перед погружением в воду сделать небольшую разминку.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


К купели на пляже «Бумеранг» выстроилась большая очередь. Как сообщает наш корреспондент, из-за платного въезда образовалась пробка. 


«Въезд платный, стоит 150 рублей. Навскидку здесь уже собралось около 500 человек желающих окунуться и народ прибывает. Около 50 человек сейчас стоит у купели, мёрзнут», — передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ с места.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Потрясающую гамму эмоций запечатлел наш фотокорреспондент Александр Ощепков. Кажется, в этом фото — вся суть сурового сибирского характера.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Как и в прошлом году, на улице Софийской образовалась пробка: наши корреспонденты передают, что на узкой улице скопилось несколько десятков машин, которые пытаются попасть к купели на пляже. Скорость движения по ул. Софийской сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, всего 2 км/ч.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


В пробке стоит несколько десятков автомобилей
В пробке стоит несколько десятков автомобилей


Некоторые, впрочем, не забывают, что решительный бросок в ледяную воду — это еще и отличный повод сделать фото для друзей в социальных сетях.



Если вы по каким-то причинам пропустили нашу полезную статью о том, где 19 января в Новосибирске откроют купели, то можете посмотреть на карту. На ней отмечены места, где расположены купели и в какое время они будут работать.



По наблюдениям нашего корреспондента, у купели наблюдается небывалый ажиотаж.


«Человек 50 стоит у купели, практически сталкивая друг друга в воду. Многие с телефонами, делают селфи. В прошлом году такого не было. На каждого ныряющего в купель приходится пять человек, которые его снимают с разных ракурсов», — передаёт наш фотокорреспондент с места. 


#Скрещением #бумеранг

Публикация от Екатерина 💋 (@katya__0104)


Возле иордани все довольно сдержано: несколько сотрудников МЧС, которые взирают на окунающихся, да пара палаток-раздевалок — женская и мужская. Баню или горячий чай, корреспондент НГС.НОВОСТИ найти не смог. Зато сделал несколько фотографий.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Некоторые окунаются в прорубь с телефонами в руках. Наш корреспондент поймал в кадр мужчину, снимавшего своё погружение на камеру iPhone X. Главное — выбрать правильный ракурс! 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Несколько простых советов для тех, кто в этом году решился впервые в жизни окунуться в прорубь:


– Даже если вы чувствуете слабое недомогание, окунаться в купель не стоит.


– Принимать алкоголь перед погружением категорически запрещено.


– На лёд нужно прихватить с собой махровый халат или большое махровое полотенце, простынь (лучше в ней и окунаться, накинув ее на купальный костюм), вязаную шапочку и резиновые тапочки.


– Сразу после погружения нужно выпить горячего чая или кофе.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Уважаемые читатели, на этом наша трансляция прерывается до утра — с открытием остальных купелей корреспонденты НГС.НОВОСТИ снова будут передавать подробности, фото и видео с места событий. Напоминаем, что мы ждем и ваши фото и рассказы — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru, а также в Whatsapp на редакционный номер 8-923-157-00-00.

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