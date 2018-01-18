Ксения Собчак заявила, что новосибирские пробки хуже московских

Ксения Собчак приехала в Новосибирск
Ксения Собчак приехала в Новосибирск

Известная телеведущая Ксения Собчак, объявившая об участии в выборах президента России в 2018 году, приехала в Новосибирск.


18 января она встретилась со сторонниками и волонтёрами в своём штабе в Бердске, затем посетила Академгородок, где обсудила с местными жителями перспективы развития научного центра.


Вечером в конференц-зале отеля Marriott Собчак организовала открытую встречу с новосибирцами, на неё, по оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, собрались около 300 человек, многие стояли в дверях.


Множество новосибирцев пришли на встречу с известной телеведущей
Множество новосибирцев пришли на встречу с известной телеведущей



Во время выступления Собчак, в частности, подвергла критике происходящее на дорогах в городе.


«Сегодня я почувствовала все проблемы Новосибирска на себе. Не на бумажках, которые мне дают люди, а на себе. Сегодня в Сибири выпал снег — удивительное явление для Сибири, да? Есть ощущение, что власти были шокированы этим. Из Новосибирска в Бердск я сегодня ехала два часа по пробке и стала свидетелем двух аварий. 


Дороги не убирают от снега, дороги довели до жуткого состояния. Удивительно, но вот все ругают московские пробки, но в Новосибирске они ещё хуже»,


— заявила Собчак.


Она также предложила собравшимся назвать другие проблемы Новосибирска и пообещала вывести их обсуждение на федеральный уровень.


Чтобы зарегистрироваться кандидатом, Собчак нужно собрать 100 тысяч подписей
Чтобы зарегистрироваться кандидатом, Собчак нужно собрать 100 тысяч подписей


Ксения Собчак объявила о своём участии в президентских выборах осенью прошлого года. 36-летнюю журналистку и телеведущую выдвинула партия «Гражданская инициатива». Сейчас Собчак ездит по городам России и собирает подписи в поддержку своей кандидатуры, для регистрации в качестве кандидата ей нужно собрать 100 тысяч подписей — вчера она посетила Омск.


Собчак выдвинула партия «Гражданская инициатива»
Собчак выдвинула партия «Гражданская инициатива»


Выборы президента пройдут 18 марта. На прошлой неделе в Новосибирске начался сбор подписей за Владимира Путина в качестве кандидата-самовыдвиженца на пост президента РФ, а за Ксению Собчак подписи собирают уже несколько недель.

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