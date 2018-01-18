В Сыктывкаре лучше: Новосибирск назвали городом, в котором сложнее дозвониться

Роскомнадзор проверил сотовую связь четырёх операторов в Новосибирске

Роскомнадзор опубликовал исследование специалистов своей радиочастотной службы, которые проверили сотовую связь в семи городах страны. Новосибирск показал низкие результаты по голосовым вызовам.





Эксперты проверили операторов «большой четвёрки» в Белгороде, Сыктывкаре, Кирове, Элисте, Ноябрьске, Новосибирске и Южно-Сахалинске.







«Во время тестирования (IV квартал 2017 года) проверялось качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приёма и передачи данных через сеть оператора связи.







Измерениями были охвачены основные улицы городов, центральные площади, территории вокруг крупных торговых и культурных центров, подъезды к ж/д и автовокзалам, важным социальным объектам, а также иные территории с высокой плотностью концентрации абонентов»,





— отметили в Роскомнадзоре.







Согласно результатам измерений, «наибольшая доля неуспешных попыток установления голосового соединения» — в Белгороде и Новосибирске.





В частности, в Новосибирске при тестировании ООО «Т2 Мобайл» (работает под брендом Tele2) было 2,4% неудачных попыток, ПАО «МТС» — 2,2%, ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — по 1,1%.







Операторы по запросам НГС.НОВОСТИ прокомментировали исследование ведомства.





«Новосибирск — это город-миллионник, где традиционно ежедневно совершается большее количество голосовых вызовов. Поэтому показатель неуспешных попыток соединения, оценённый в 1,1%, для такого города является адекватным. Исследование показало, что у нас самое низкое количество неуспешных соединений и оно будет снижаться дальше за счёт эффективных инвестиций в улучшение качества сети. Технические специалисты филиала ведут непрерывную работу по возведению новых базовых станций в Новосибирске и других городах Сибири и Дальнего Востока», — сообщили в пресс-службе «Билайна».





В МТС не согласились с результатами, которые опубликовал Роскомнадзор.





«К данным исследования качества сетей нужно всегда подходить комплексно. На результаты исследований может влиять целый ряд факторов: тип оборудования, загрузка сети в определённые часы, проводимые профилактические работы, скорость ветра и так далее. Поэтому мы никогда не ориентируемся на какие-то разовые исследования, а мы ведём статистику качества работы сетей в ежедневном режиме.





И, по нашим данным, количество обрывов на нашей сети в разы ниже вышеупомянутых данных», — отметили представили оператора МТС.





В «МегаФоне» в свою очередь подчеркнули, что эти результаты, наоборот, говорят о высоком качестве связи.





«В нормативных требованиях, установленных государственным регулятором, доля неуспешных вызовов должна быть не более 5%. Результаты исследований Роскомнадзора по Новосибирску ещё раз доказали высокое качество сети "МегаФон", где из 100 звонков успешны 98,9, то есть параметры сети на 3,9 п.п. даже превосходят нормативные значения. Кроме того, отметим, что по данным независимого исследования качества связи TelecomDaily, проведённого в ноябре 2017 года, "МегаФон" показывает лучшие скорости на сети 4G. Максимальная скорость в Новосибирске составила 96,4 Мбит/с, а средняя — 24,2 Мбит/с. Это в среднем на 30% больше аналогичных показателей у ближайших конкурентов», — заявили в пресс-службе «МегаФона».





В Tele2 обещали предоставить комментарий позднее.