«Я был в восторге»: незрячий новосибирец съехал с горы на лыжах

Незрячий Игорь с тренером
Незрячий Игорь с тренером

20-летний новосибирец Игорь Мельников, лишившийся в детстве зрения, решил встать на лыжи — сегодня, 18 января, он показал, как он спускается с горы на Горской.


«Так получилось, что пришёл я к этому случайно, — рассказывает Игорь. — Мы познакомились с Владиславом Ивановым — это председатель новосибирской Федерации сноуборда и горнолыжного спорта Новосибирской области. Благодаря его фонду "Спорту место" я и смог встать на лыжи. <…> Фактически это моя вторая тренировка. От первой я вообще был в восторге. Меня тренировали, мне помогали делать всякие упражнения: как прыгать с лыжами, как повернуться на них, пойти боком, коньком…».


Спускаться Игорю помогали два тренера — они подсказывали ему, как правильно поворачивать, и контролировали, чтобы он не заехал в сугроб
Спускаться Игорю помогали два тренера — они подсказывали ему, как правильно поворачивать, и контролировали, чтобы он не заехал в сугроб


Игорь учится на третьем курсе НГПУ на журналиста. С тренировками ему помогают студенты факультета физической культуры, они тоже из НГПУ.


«Я считаю, что у Игоря хорошие результаты, несмотря на то, что он ничего не видит, ему тяжело, нам тяжело, я вижу, куда он едет, а он нет. Это такая контактная работа. Склон у нас не подходит для таких занятий, потому что нету, например, ограждения, сеток безопасности. Но для меня, как для тренера, нет никаких сложностей. Игорь — обычный человек, несмотря на какие-то ограничения по здоровью, так что надели лыжи и поехали», — объяснил тренер Игоря Валерий Касаткин.


Тренер помогает Игорю зацепиться за подъёмник
Тренер помогает Игорю зацепиться за подъёмник


Игорю помогают лишь забраться на подъёмник — всё остальное он пытается делать самостоятельно, как ему скажут тренеры. Сначала его заставляют разогреться — забраться на склон без подъёмника. Во время второй тренировки Игорь случайно угодил в сугроб, но быстро выбрался из него и попробовал сделать упражнение снова. «Самое сложное для меня пока — это держать лыжи ровно, потому что они у меня всё время разъезжаются почему-то», — смеётся Игорь.


Мама с ребёнком на специальных лыжах для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Мама с ребёнком на специальных лыжах для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата


У карьера «Горский» каждый день занимаются родители и дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сегодня поддержать Игоря приехали организаторы социальных квестов «Темнота» и «Тишина» — новосибирцы с инвалидностью по зрению и слуху. Они мечтают заняться горными лыжами или сноубордингом, но в городе мест, где этому можно научиться, для них нет, говорят они.


«Конечно, подобные тренировки — это было бы классно, потому что есть тренеры подготовленные, но финансирования, к сожалению, нет. Очень хотелось бы, я думаю, много желающих бы нашлось. Я причём одна из первых», — рассказала НГС.НОВОСТИ незрячая жительница Новосибирска Надежда Корнеева.


Новосибирцы с инвалидностью нередко увлекаются экстремальными видами спорта. Например, прошлой осенью несколько девушек в инвалидных креслах пролетели над городом на параплане.

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