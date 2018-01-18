Новосибирцев попросили выбрать лучшего доктора города

Лучшего новосибирского доктора обещают наградить в марте

В Новосибирске начался народный конкурс «Спасибо, доктор!» — выбрать любимого врача пациенты могут до начала февраля.







На конкурсе народного признания среди пациентов «Спасибо, доктор!» пациенты смогут сами выбрать лучшего врача Новосибирской области, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из организаторов, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев. Конкурс проходит при участии пациентов из организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» и минздрава НСО.







«Для настоящих врачей это гораздо более важно, чем иногда лишняя премия. Когда пациент оценил все усилия, которые были со стороны доктора оказаны по исправлению какой-то ситуации, и на самом деле [доктор] помог.





Мы считаем, что это самый объект и правильный показатель. И хочется, чтобы люди не забывали говорить "спасибо"», — объяснил суть конкурса Дорофеев.







Новосибирцы могут проголосовать за врача любой специальности и должности — голосование проходит на сайте ассоциации врачей (noav.ru).







Награждение пройдёт в большом зале НГМУ 2 марта. «Награды получат врачи, набравшие максимальное количество баллов в результате народного голосования», — пояснили организаторы, затруднившись уточнить, каким именно будет приз для победителя в 2018 году.







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