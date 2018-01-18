Сервис НГС.ЗНАКОМСТВА запустил функцию «Невидимка»

НГС.ЗНАКОМСТВА — бесплатный крупный портал
НГС.ЗНАКОМСТВА — бесплатный крупный портал

В 2018 году сервис НГС.ЗНАКОМСТВА запустил новую функцию «Невидимка» — она позволяет просматривать анкеты пользователей, не отображаясь при этом в списке гостей.


«Услуга доступна только для зарегистрированных участников, чья анкета активна и прошла проверку после регистрации. Можно выбрать дату активации услуги и срок действия: сутки или 30 дней», — рассказали создатели портала love.ngs.ru.


Услуга «Невидимка» платная: сутки стоят 10 рублей, а месяц — 100 рублей.


Функция подойдёт тем, кто не хочет быть замеченным в гостях у определенных пользователей, не любит излишнее внимание к своей персоне, а также хочет сам стать инициатором общения с понравившимся человеком. 


Список услуг, доступных для пользователей
Список услуг, доступных для пользователей


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