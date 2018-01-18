Пассажир «Ниссана» попал в больницу после жёсткой аварии на Сибиряков-Гвардейцев

Авария произошла в третьем часу дня
Авария произошла в третьем часу дня

Днём 18 января пассажир «Ниссана» пострадал в аварии с «Нивой» и грузовиком на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.


Сообщение о ДТП между «Совсибирью» и мостом через реку Тула поступило в муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) в 14:32. Спустя десять минут спасатели уже были на месте, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.


«Со слов очевидцев, автомобиль "Нива" вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan AD, а Nissan уже столкнулся с грузовым автомобилем», — описывается авария в паблике муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».


В ДТП сошлись «Нива», Nissan и грузовик
В ДТП сошлись «Нива», Nissan и грузовик


По информации спасателей, в ДТП пострадал пассажир «Ниссана» — его увезла скорая помощь.


Какие именно травмы у пострадавшего, спасателям неизвестно. Когда они приехали на место, врачи уже погрузили пациента в машину, пояснил Дмитрий Фокин.


Без пострадавших не обошлось 
Без пострадавших не обошлось 


Начальник МАСС уточнил, что спасатели сделали всё возможное, чтобы попавшие в аварию машины не загорелись и не откатывались со своих мест. 


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ пообещали прокомментировать аварию позже.


На месте работали спасатели, ГИБДД, пожарные и скорая помощь
На месте работали спасатели, ГИБДД, пожарные и скорая помощь


Пострадавшего увезли врачи
Пострадавшего увезли врачи


Ещё одно ДТП с грузовиком случилось вчерашней ночью на улице Большой — КАМАЗ придавил «Субару» после того, как его развернуло на гололёде.

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