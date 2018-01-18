Пассажир «Ниссана» попал в больницу после жёсткой аварии на Сибиряков-Гвардейцев
Днём 18 января пассажир «Ниссана» пострадал в аварии с «Нивой» и грузовиком на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.
Сообщение о ДТП между «Совсибирью» и мостом через реку Тула поступило в муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) в 14:32. Спустя десять минут спасатели уже были на месте, сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.
«Со слов очевидцев, автомобиль "Нива" вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan AD, а Nissan уже столкнулся с грузовым автомобилем», — описывается авария в паблике муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».
По информации спасателей, в ДТП пострадал пассажир «Ниссана» — его увезла скорая помощь.
Какие именно травмы у пострадавшего, спасателям неизвестно. Когда они приехали на место, врачи уже погрузили пациента в машину, пояснил Дмитрий Фокин.
Начальник МАСС уточнил, что спасатели сделали всё возможное, чтобы попавшие в аварию машины не загорелись и не откатывались со своих мест.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ пообещали прокомментировать аварию позже.
Ещё одно ДТП с грузовиком случилось вчерашней ночью на улице Большой — КАМАЗ придавил «Субару» после того, как его развернуло на гололёде.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54