В трейлере мало крови: новосибирский сценарист рассказал о своей работе над фильмом «Скиф»

Новосибирский сценарист Вадим Голованов рассказал о работе над сценарием к фильму «Скиф», который задумал четыре года назад.


Вадим Голованов (слева) на премьере фильма «Скиф» в Москве
Вадим Голованов (слева) на премьере фильма «Скиф» в Москве


«Это фантазия на историческую тему. Многие сравнивают — дескать, этого не было, не могло быть. Но это не байопик, не привязка к конкретному герою, историческому событию. Это фантазия на историческую тему», — рассказал о своем сценарии Вадим Голованов.


В Москве премьера фильма «Скиф» состоялась 16 января
В Москве премьера фильма «Скиф» состоялась 16 января


По его словам, сюжет картины развивается примерно в конце X–XI веке в Тмутараканском княжестве, в восточном Крыму. «Художественный вымысел — что существует племя, закрытое в лесах, которое считает себя остатками скифов. Если в историю глубоко влезть, конечно, понятно, что такого не было, — уточнил сценарист. — Фильм, скажем так, очень жёсткий. Трейлер ещё малую часть крови показывает».


Вадим Голованов живёт в Академгородке, сценарии пишет с 2000 года. На сайте «Кинопоиск» указано 11 работ, в которых он принимал участие. В частности, Голованов работал над большей частью серий «Моей прекрасной няни». «В основном это сериалы. Полный метр — это мой первый опыт», — отметил сценарист. Сейчас Вадим Голованов работает над вторым сезоном сериала «Журналюги».


В Москве премьера фильма состоялась 16 января. Прокат фильма в новосибирских кинотеатрах начинается с сегодняшнего дня. 


Трейлер фильма «Скиф»


Читайте также:


Недавно в Новосибирске начались съемки продолжения короткометражного фантастического фильма «Время Иниго Морено», который снял режиссёр Филипп Дмитриев в прошлом году.

Прочтений: 3768
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено