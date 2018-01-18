В трейлере мало крови: новосибирский сценарист рассказал о своей работе над фильмом «Скиф»

Новосибирский сценарист Вадим Голованов рассказал о работе над сценарием к фильму «Скиф», который задумал четыре года назад.





Вадим Голованов (слева) на премьере фильма «Скиф» в Москве





«Это фантазия на историческую тему. Многие сравнивают — дескать, этого не было, не могло быть. Но это не байопик, не привязка к конкретному герою, историческому событию. Это фантазия на историческую тему», — рассказал о своем сценарии Вадим Голованов.







В Москве премьера фильма «Скиф» состоялась 16 января





По его словам, сюжет картины развивается примерно в конце X–XI веке в Тмутараканском княжестве, в восточном Крыму. «Художественный вымысел — что существует племя, закрытое в лесах, которое считает себя остатками скифов. Если в историю глубоко влезть, конечно, понятно, что такого не было, — уточнил сценарист. — Фильм, скажем так, очень жёсткий. Трейлер ещё малую часть крови показывает».







Вадим Голованов живёт в Академгородке, сценарии пишет с 2000 года. На сайте «Кинопоиск» указано 11 работ, в которых он принимал участие. В частности, Голованов работал над большей частью серий «Моей прекрасной няни». «В основном это сериалы. Полный метр — это мой первый опыт», — отметил сценарист. Сейчас Вадим Голованов работает над вторым сезоном сериала «Журналюги».







В Москве премьера фильма состоялась 16 января. Прокат фильма в новосибирских кинотеатрах начинается с сегодняшнего дня.







Трейлер фильма «Скиф»





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