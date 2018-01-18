В трейлере мало крови: новосибирский сценарист рассказал о своей работе над фильмом «Скиф»
Новосибирский сценарист Вадим Голованов рассказал о работе над сценарием к фильму «Скиф», который задумал четыре года назад.
«Это фантазия на историческую тему. Многие сравнивают — дескать, этого не было, не могло быть. Но это не байопик, не привязка к конкретному герою, историческому событию. Это фантазия на историческую тему», — рассказал о своем сценарии Вадим Голованов.
По его словам, сюжет картины развивается примерно в конце X–XI веке в Тмутараканском княжестве, в восточном Крыму. «Художественный вымысел — что существует племя, закрытое в лесах, которое считает себя остатками скифов. Если в историю глубоко влезть, конечно, понятно, что такого не было, — уточнил сценарист. — Фильм, скажем так, очень жёсткий. Трейлер ещё малую часть крови показывает».
Вадим Голованов живёт в Академгородке, сценарии пишет с 2000 года. На сайте «Кинопоиск» указано 11 работ, в которых он принимал участие. В частности, Голованов работал над большей частью серий «Моей прекрасной няни». «В основном это сериалы. Полный метр — это мой первый опыт», — отметил сценарист. Сейчас Вадим Голованов работает над вторым сезоном сериала «Журналюги».
В Москве премьера фильма состоялась 16 января. Прокат фильма в новосибирских кинотеатрах начинается с сегодняшнего дня.
Читайте также:
Недавно в Новосибирске начались съемки продолжения короткометражного фантастического фильма «Время Иниго Морено», который снял режиссёр Филипп Дмитриев в прошлом году.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Анна Богданова
Фото Александра Филюрина
Видео с канала «Меломан» на Youtube