Сорок домов на левом берегу остались без отопления до завтрашнего утра

Порыв теплотрассы оставил без отопления 42 дома на левом берегу
Порыв теплотрассы оставил без отопления 42 дома на левом берегу

Больше четырёх десятков домов в Ленинском районе Новосибирска на 16 часов лишились отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии.


Как сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск», 18 января в 13:00 отопление и горячая вода отключились в 20 домах на улице Котовского, шести домах на Троллейной, 15 домах на Широкой и в доме № 26 на улице Пархоменко.


«Под отключение попали 42 объекта <…>, из них четыре социально значимых: гимназия № 17 (улица Котовского, 38), детский сад № 176 (улица Широкая, 7/1), детский сад гимназии № 17 (улица Котовского, 32/1), женская консультация (улица Котовского, 41)», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что здания попали под отключение из-за порыва теплотрассы на улице Котовского. На месте работает аварийная бригада АО «СИБЭКО».


«Планируемое время завершения работ — 5 часов 19 января», — передали в мэрии.


Накануне в этом микрорайоне уже отключали отопление, свет и горячую воду. Под отключение в том числе попадала и гимназия № 17. Сегодня в гимназии корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что отопление отключилось только в час дня, в здании сохраняется комфортная температура: +26 градусов, поэтому учебные занятия продолжаются.

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