Сорок домов на левом берегу остались без отопления до завтрашнего утра
Больше четырёх десятков домов в Ленинском районе Новосибирска на 16 часов лишились отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии.
Как сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск», 18 января в 13:00 отопление и горячая вода отключились в 20 домах на улице Котовского, шести домах на Троллейной, 15 домах на Широкой и в доме
«Под отключение попали 42 объекта <…>, из них четыре социально значимых: гимназия
В мэрии уточнили, что здания попали под отключение из-за порыва теплотрассы на улице Котовского. На месте работает аварийная бригада АО «СИБЭКО».
«Планируемое время завершения работ — 5 часов 19 января», — передали в мэрии.
Накануне в этом микрорайоне уже отключали отопление, свет и горячую воду. Под отключение в том числе попадала и гимназия
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова