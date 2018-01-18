Сорок домов на левом берегу остались без отопления до завтрашнего утра

Порыв теплотрассы оставил без отопления 42 дома на левом берегу

Больше четырёх десятков домов в Ленинском районе Новосибирска на 16 часов лишились отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии.







Как сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск», 18 января в 13:00 отопление и горячая вода отключились в 20 домах на улице Котовского, шести домах на Троллейной, 15 домах на Широкой и в доме № 26 на улице Пархоменко.







«Под отключение попали 42 объекта <…>, из них четыре социально значимых: гимназия № 17 (улица Котовского, 38), детский сад № 176 (улица Широкая, 7/1), детский сад гимназии № 17 (улица Котовского, 32/1), женская консультация (улица Котовского, 41)», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что здания попали под отключение из-за порыва теплотрассы на улице Котовского. На месте работает аварийная бригада АО «СИБЭКО».







«Планируемое время завершения работ — 5 часов 19 января», — передали в мэрии.





