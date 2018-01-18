Концерн «Сибирь» начал сносить свой офис возле метро «Октябрьская»

Строительный концерн «Сибирь» демонтирует здание на улице Садовая, 20 в Октябрьском районе Новосибирска — последние 10 лет его занимал офис компании.


Демонтаж начался 18 января
Демонтаж начался 18 января


Работы по сносу начались 18 января, сейчас на площадке работает техника. Полностью расчистить площадку планируют за 18 дней.


Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании, здание было построено в 1951 году. «Площадь здания 1556 кв. м, раньше оно было 2-этажным, но позже достроено до трёх этажей», — уточнили в «Сибири».


Техника начала ломать стены — через 18 дней площадка должна быть полностью очищена
Техника начала ломать стены — через 18 дней площадка должна быть полностью очищена


На месте старого здания компания построит 15–17-этажный жилой дом — разрешение на него застройщик получил летом прошлого года. Его планируют закончить в середине 2020 года, после сдачи офис «Сибири» вернётся в офисы в здании по старому адресу. До этого времени сотрудники переехали в недавно построенное компанией здание на Горском жилмассиве.


Здание построено в 1951 году, гендиректор «Сибири» Дмитрий Червов ранее признался, что оно уже обветшало
Здание построено в 1951 году, гендиректор «Сибири» Дмитрий Червов ранее признался, что оно уже обветшало


В новом доме будет 101 квартира, большая часть из них — 2-комнатные. По данным сайта застройщика, самая дешёвая квартира сейчас продаётся за 3,32 млн рублей — это «однёшка» площадью 39,1 кв. м на 3-м этаже. Самую дорогую квартиру — 4-комнатную студию площадью 111,57 кв. м на 17-м этаже — «Сибирь» продаёт почти за 10,6 млн рублей. Особенностью проекта в компании назвали двор-парк с елями и пихтами, над которым сейчас работают ландшафтные дизайнеры, и умную систему отопления в подъездах.


Район станции метро «Октябрьская» считается одним из самых активно развивающихся. В квартале за новой стройкой в конце прошлого года дольщики сдали долгострой, за ним строительство ведёт компания «Сибакадемстрой»: в прошлом году в рамках проекта «На Декабристов» она сдала квартал с водопадом во дворе и анонсировала дом с бассейном.

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