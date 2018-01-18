Концерн «Сибирь» начал сносить свой офис возле метро «Октябрьская»
Строительный концерн «Сибирь» демонтирует здание на улице Садовая, 20 в Октябрьском районе Новосибирска — последние 10 лет его занимал офис компании.
Работы по сносу начались 18 января, сейчас на площадке работает техника. Полностью расчистить площадку планируют за 18 дней.
Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании, здание было построено в 1951 году. «Площадь здания 1556 кв. м, раньше оно было 2-этажным, но позже достроено до трёх этажей», — уточнили в «Сибири».
На месте старого здания компания построит 15–17-этажный жилой дом — разрешение на него застройщик получил летом прошлого года. Его планируют закончить в середине 2020 года, после сдачи офис «Сибири» вернётся в офисы в здании по старому адресу. До этого времени сотрудники переехали в недавно построенное компанией здание на Горском жилмассиве.
В новом доме будет 101 квартира, большая часть из них — 2-комнатные. По данным сайта застройщика, самая дешёвая квартира сейчас продаётся за 3,32 млн рублей — это «однёшка» площадью 39,1 кв. м на 3-м этаже. Самую дорогую квартиру — 4-комнатную студию площадью 111,57 кв. м на 17-м этаже — «Сибирь» продаёт почти за 10,6 млн рублей. Особенностью проекта в компании назвали двор-парк с елями и пихтами, над которым сейчас работают ландшафтные дизайнеры, и умную систему отопления в подъездах.
Район станции метро «Октябрьская» считается одним из самых активно развивающихся. В квартале за новой стройкой в конце прошлого года дольщики сдали долгострой, за ним строительство ведёт компания «Сибакадемстрой»: в прошлом году в рамках проекта «На Декабристов» она сдала квартал с водопадом во дворе и анонсировала дом с бассейном.
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Лиза Пичугина
Фото предоставлены концерном «Сибирь»