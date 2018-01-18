Обожжённый кипятком слесарь засудил мэрию Новосибирска на миллион рублей

Слесарь обварился кипятком, когда ремонтировал задвижку на трубе с испорченной прокладкой

В мэрию Новосибирска передан исполнительный лист на взыскание более 1 млн рублей бывшему слесарю Владимиру Шеманюку, который получил травму на работе.





«Поставлена точка в этой истории. <…> Там ещё интересен порядок взыскания. Мы предъявили [исполнительный лист] судебным приставам, приставы сказали: "Нет, мы взыскивать не будем, обращайтесь непосредственно в мэрию". Вот сегодня сдали исполнительный, чтобы мэрия сама с себя взыскала эти деньги», — рассказал НГС.НОВОСТИ управляющий партнёр юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Константин Зиновьев, компания которого представляла интересы слесаря.





Владимир Шеманюк был травмирован на работе ещё в начале августа 2014 года — во время ремонта неисправности в бассейне «Лазурный» слесарь сильно обварил ноги и получил ожоги II и IIIА степени. Пенсионер рассказывал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что его бывший работодатель — детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» — не спешил ему помогать. Мэрия выступала соответчиком по этому делу наряду с «Центром водных видов спорта», говорится в карточке дела на сайте областного суда.







11 августа суд Калининского района поддержал иск слесаря к «Центру водных видов спорта» и мэрии и потребовал выплатить пострадавшему 800 тысяч рублей компенсации морального вреда, 204 тысячи рублей утраченного заработка и чуть более 22 тысяч за лекарства. «Центр водных видов спорта» обжаловал это судебное решение, но областной суд оставил в силе решение первой инстанции.







«Человек не просто обварился, а в результате получил инвалидность. Он не может работать, до сих пор лечится и с трудом передвигается. Это существенный ущерб жизни и здоровью. Меня радует, что суды встали на сторону человека, оценивая его жизнь и здоровье. Но всё равно я думаю, что это не очень приемлемая сумма, так Шеманюк фактически лишён заработка и может жить теперь только на пенсию. Я считаю, выплатить надо было гораздо больше, но ладно хоть суд не взыскал, как раньше, 10 или 20 тысяч. Изначально мы запрашивали 2 млн морального вреда», — добавил Константин Зиновьев.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать выплату миллиона рублей Владимиру Шеманюку.