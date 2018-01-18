Мэрия Новосибирска возьмёт 20 кредитов на 5 миллиардов, чтобы погасить старые долги

Мэрия планирует взять 20 новых кредитов
Мэрия планирует взять 20 новых кредитов

Власти Новосибирска решили взять 20 кредитов, чтобы погасить старые более дорогие займы.


Департамент финансов и налоговой политики мэрии опубликовал на сайте госзакупок 20 извещений об электронных аукционах на привлечение 5 млрд рублей, сообщили в ведомстве в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.


«В случае заключения контрактов на право предоставления кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств, привлечённые средства будут направлены на замещение кредитов коммерческих банков более дорогих в обслуживании, что позволит сэкономить расходы на обслуживание долга в бюджете города Новосибирска», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент.


Извещение о последнем из 20 кредитов опубликовано 15 января — это заём на сумму 250 млн рублей на три года. Начальная (минимальная) цена контракта, то есть проценты, которые выплатит мэрия, — 63,7 млн рублей.


В департаменте подчеркнули, что реструктуризация кредитной задолженности не увеличит долг города, а сэкономит бюджетные деньги.


«Город Новосибирск планирует заключить контракты в форме возобновляемых кредитных линий, что даёт возможность обеспечить дополнительную ликвидность с возможностью привлечения и погашения кредитов в любой момент действия кредитных линий и диверсифицировать долговой портфель», — уточнили в мэрии.


По состоянию на 1 января долг города составляет около 19,23 млрд рублей, говорится на сайте департамента. Для сравнения, доходная часть новосибирского бюджета в этом году — 37,51 млрд, расходная — 38,86 млрд.


В конце прошлого года бюджет Новосибирска получил от области почти 839 млн рублей — их нужно было потратить до наступления 2018 года. Большую часть суммы — 500 млн — мэрия планировала потратить на муниципальный транспорт.

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