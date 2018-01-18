Буксуют и на магистралях: машины скорой помощи застряли в рекордных сугробах

По словам врачей, автомобили скорой застревают не только в частном секторе, но и на съездах с магистралей Новосибирска

Рекордные январские снегопады затруднили работу скорой помощи — автомобили врачей застревают не только во дворах Новосибирска, но и на городских дорогах.







«Количество буксовок действительно увеличилось. Конечно, стало сложнее ездить, потому что дороги сужены и движение стало более медленным», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.







За вечер 17 января автомобили скорой застряли 13 раз в нескольких районах города — сегодня обстановка продолжает оставаться сложной. По словам главного врача станции, машины буксуют не только в частном секторе, но и во внутриквартальных проездах, а также на съездах с центральных магистралей Новосибирска.





Вчера в Новосибирске прошёл рекордный снегопад — самое большое количество снега за последний век выпало в Советском районе города.





Однако, как заверило МЧС по Новосибирской области, несмотря на аномальную ситуацию, снегоуборочная техника работает, а дорожная обстановка не вызывает опасений.





Врачи скорой помощи напомнили, что прошлой зимой ситуация со снегопадами была гораздо серьёзнее — за неделю автомобили медиков могли застрять в снегу больше сотни раз.