КАМАЗ рассыпал трубы из прицепа около «Ауры»: Ипподромская встала в пробку
На улице Ипподромской недалеко от ТРЦ «Аура» в Новосибирске из кузова грузовика на дорогу вывалились металлические трубы.
По данным сервиса Яндекс.Карты, происшествие случилось около 12:40. Выпавшие трубы заняли левый и средний ряды на проезжей части, из-за этого на Ипподромской от площади инженера Будагова до улицы Военной образовалась пробка. Скорость движения по участку сейчас не выше 5 км/ч.
«Трубы уже отодвинули, проходной только один левый ряд. И за КАМАЗом в правом ряду стоит белая разбитая "Тойота"», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из очевидцев последствий аварии.
В ноябре прошлого года похожая ситуация случилась на проезде Энергетиков: из кузова КАМАЗа выпали длинные металлические трубы.
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Ксения Евдокимова
Фото Руслана Нарбекова