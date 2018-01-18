КАМАЗ рассыпал трубы из прицепа около «Ауры»: Ипподромская встала в пробку

Из прицепа КАМАЗа выпали пять металлических труб

На улице Ипподромской недалеко от ТРЦ «Аура» в Новосибирске из кузова грузовика на дорогу вывалились металлические трубы.







По данным сервиса Яндекс.Карты, происшествие случилось около 12:40. Выпавшие трубы заняли левый и средний ряды на проезжей части, из-за этого на Ипподромской от площади инженера Будагова до улицы Военной образовалась пробка. Скорость движения по участку сейчас не выше 5 км/ч.







«Трубы уже отодвинули, проходной только один левый ряд. И за КАМАЗом в правом ряду стоит белая разбитая "Тойота"», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из очевидцев последствий аварии.







Около места происшествия стоит разбитая «Тойота»





В ноябре прошлого года похожая ситуация случилась на проезде Энергетиков: из кузова КАМАЗа выпали длинные металлические трубы.