За путёвкой на Олимпиаду: сноубордисты из Новосибирска уехали на Кубок мира в Турцию

Трое новосибирских сноубордистов борются за место в сборной на Олимпиаде-2018

Трое новосибирских сноубордистов отправились на этап Кубка мира в турецкий Эрзурум, который пройдёт с 19 по 21 января. Мария Васильцова, Даниил Дилман и Николай Олюнин выступают в дисциплине сноуборд-кросс — сегодня они основные кандидаты от Новосибирской области на предстоящие Олимпийские игры в Пхёнчхане. От набранных очков на последних этапах зависит, попадут ли они на Олимпиаду.





«По данным федерации сноуборда Новосибирской области, определяющими будут этапы Кубка мира в Австрии, Франции и Германии, по их результатам станет ясно, попадёт ли кто-нибудь из наших спортсменов на Пхёнчхан. 22 января состоится окончательный подсчёт очков для прохождения в олимпийскую сборную», — рассказали НГС.НОВОСТИ в департаменте физической культуры и спорта НСО.





Также в департаменте добавили, что в Южную Корею может поехать бобслеист из Новосибирска Михаил Мордасов — в сезоне 2017/2018 он тренировался и выступал с основной сборной командой России по бобслею. В расширенный состав сборной по хоккею вошёл нападающий ХК «Сибирь» Степан Санников, но, как отметили в департаменте, его участие в сборной под большим вопросом — решение примет тренерский штаб сборной страны во главе с Олегом Знарком. Участие новосибирских лыжников Андрея Собакарёва и Елены Соболевой также зависит от их результатов на предстоящих этапах Кубка мира.





В декабре прошлого года стало известно, что из-за допингового скандала российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом — тогда новосибирцы заявили, что даже под флагом МОК все будут знать, что они представляют Россию.