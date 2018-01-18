Мясо завезли: торговцы с «Левобережного» рынка переехали на новое место

Продуктовый рынок под названием «Экопарк» открылся в торговом комплексе на улице Сибиряков-Гвардейцев, 47 корпус 1 в Кировском районе Новосибирска.


Главным преимуществом рынка должно стать наличие свежих продуктов
Главным преимуществом рынка должно стать наличие свежих продуктов


«Экопарк» занял половину одного из крупных павильонов торгового комплекса, который первоначально назывался «Калейдоскоп». В прошлом году владельцы изменили концепцию и название объекта, переименовав его в ритейл-парк «Левобережный». Ранее здесь уже заработали корпус со строительными и отделочными материалами и корпус с автотоварами. Единой вывески, впрочем, у всего этого комплекса нет — каждый из них работает под отдельным названием.


Рынок занял один из корпусов бывшего ТК «Калейдоскоп»
Рынок занял один из корпусов бывшего ТК «Калейдоскоп»


Формально «Экопарк» открылся вчера, однако и сегодня некоторые торговцы здесь еще не закончили выкладку товара. Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, «Экопарк» представляет собой крытый рынок, где можно купить мясо, фрукты, овощи, сыры и другие продукты.


Пока помещение рынка занято только наполовину 
Пока помещение рынка занято только наполовину 


«Мы раньше на "Левобережном" рынке работали, а сейчас нас сюда перевели», — рассказала продавец овощей и стала нахваливать «ташкентские» помидоры по 200 рублей за килограмм. Помидоры, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, действительно отличались в лучшую сторону от того, что сейчас можно встретить в обычном супермаркете, но относительно их реального происхождения приходится верить продавцу на слово.


Мясо на рынок поступает от местных фермеров
Мясо на рынок поступает от местных фермеров


Если фрукты и овощи в магазине, очевидно, привозные, то мясо — от местных фермеров, утверждают продавцы. Так, например, телятину привезли из Доволенского района. Стоит она от 270 до 380 рублей за килограмм в зависимости от отруба.  


Туши разделывают тут же — позади прилавка стоит массивная колода, в которую воткнут обвалочный нож. 


Рынок соседствует с жёстким дискаунтером, где нет свежих продуктов, но низкие цены на всё остальное
Рынок соседствует с жёстким дискаунтером, где нет свежих продуктов, но низкие цены на всё остальное


У витрин с сыром и маслом  продавщица пытается убедить недоверчивую покупательницу пенсионного возраста в том, что сыр «действительно из Беларуси».  «Ну хотите, я вам сейчас целый круг достану? Только он большой и тяжелый», — говорит продавец. 


Покупателей в «Экопарке» днём 18 января было немного. Сами торговцы о новом месте отзываются осторожно: с одной стороны, рынок находится ближе к дороге по улице Сибиряков-Гвардейцев, с другой — люди привыкли уже ездить на старое место вглубь промзоны на Северном проезде, где находится рынок «Левобережный».


Минималистский дизайн торгового павильона оживляют виды природы на стенах 
Минималистский дизайн торгового павильона оживляют виды природы на стенах 


Пока в «Экопарке» занято около половины площадей — пустующую часть павильона оживляют только большие фотообои с пейзажами.


Фермерские куры стоят в два с лишним раза дороже фабричных бройлеров, но продавцы уверяют, что они вкуснее
Фермерские куры стоят в два с лишним раза дороже фабричных бройлеров, но продавцы уверяют, что они вкуснее


Кроме рынка здесь же работает открывшийся в прошлом году жёсткий дискаунтер красноярской сети «Маяк». Владелец «Левобережного» Владимир Кальченко считает, что оба арендатора — «Экопарк» и «Маяк» — должны хорошо друг друга дополнять. «В "Маяке" нет свежих продуктов, но зато там низкие цены, а в "Экопарке" можно будет купить мясо, рыбу, сезонные продукты», — говорит Кальченко.


В отделе молочных товаров выбор не очень отличается от обычных супермаркетов
В отделе молочных товаров выбор не очень отличается от обычных супермаркетов


По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 39 постоянных продуктовых рынков. Ближайший к «Экопарку» объект такого рода — «Городская социальная продовольственная ярмарка», которая находится на улице Петухова.


Последний по счету в левобережной части города новый продуктовый рынок под названием «Агропарк» открылся в конце прошлого года на проезде Энергетиков — он тоже расположился в здании компании «Домоцентр», в котором торговали стройматериалами. Теперь здесь также работает жёсткий продуктовый дискаунтер «Бум».

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