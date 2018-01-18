Мясо завезли: торговцы с «Левобережного» рынка переехали на новое место

Продуктовый рынок под названием «Экопарк» открылся в торговом комплексе на улице Сибиряков-Гвардейцев, 47 корпус 1 в Кировском районе Новосибирска.





Главным преимуществом рынка должно стать наличие свежих продуктов





«Экопарк» занял половину одного из крупных павильонов торгового комплекса, который первоначально назывался «Калейдоскоп». В прошлом году владельцы изменили концепцию и название объекта, переименовав его в ритейл-парк «Левобережный». Ранее здесь уже заработали корпус со строительными и отделочными материалами и корпус с автотоварами. Единой вывески, впрочем, у всего этого комплекса нет — каждый из них работает под отдельным названием.







Рынок занял один из корпусов бывшего ТК «Калейдоскоп»





Формально «Экопарк» открылся вчера, однако и сегодня некоторые торговцы здесь еще не закончили выкладку товара. Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, «Экопарк» представляет собой крытый рынок, где можно купить мясо, фрукты, овощи, сыры и другие продукты.







Пока помещение рынка занято только наполовину





«Мы раньше на "Левобережном" рынке работали, а сейчас нас сюда перевели», — рассказала продавец овощей и стала нахваливать «ташкентские» помидоры по 200 рублей за килограмм. Помидоры, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, действительно отличались в лучшую сторону от того, что сейчас можно встретить в обычном супермаркете, но относительно их реального происхождения приходится верить продавцу на слово.







Мясо на рынок поступает от местных фермеров





Если фрукты и овощи в магазине, очевидно, привозные, то мясо — от местных фермеров, утверждают продавцы. Так, например, телятину привезли из Доволенского района. Стоит она от 270 до 380 рублей за килограмм в зависимости от отруба.







Туши разделывают тут же — позади прилавка стоит массивная колода, в которую воткнут обвалочный нож.







Рынок соседствует с жёстким дискаунтером, где нет свежих продуктов, но низкие цены на всё остальное





У витрин с сыром и маслом продавщица пытается убедить недоверчивую покупательницу пенсионного возраста в том, что сыр «действительно из Беларуси». «Ну хотите, я вам сейчас целый круг достану? Только он большой и тяжелый», — говорит продавец.







Покупателей в «Экопарке» днём 18 января было немного. Сами торговцы о новом месте отзываются осторожно: с одной стороны, рынок находится ближе к дороге по улице Сибиряков-Гвардейцев, с другой — люди привыкли уже ездить на старое место вглубь промзоны на Северном проезде, где находится рынок «Левобережный».







Минималистский дизайн торгового павильона оживляют виды природы на стенах





Пока в «Экопарке» занято около половины площадей — пустующую часть павильона оживляют только большие фотообои с пейзажами.







Фермерские куры стоят в два с лишним раза дороже фабричных бройлеров, но продавцы уверяют, что они вкуснее





Кроме рынка здесь же работает открывшийся в прошлом году жёсткий дискаунтер красноярской сети «Маяк». Владелец «Левобережного» Владимир Кальченко считает, что оба арендатора — «Экопарк» и «Маяк» — должны хорошо друг друга дополнять. «В "Маяке" нет свежих продуктов, но зато там низкие цены, а в "Экопарке" можно будет купить мясо, рыбу, сезонные продукты», — говорит Кальченко.





В отделе молочных товаров выбор не очень отличается от обычных супермаркетов





По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 39 постоянных продуктовых рынков. Ближайший к «Экопарку» объект такого рода — «Городская социальная продовольственная ярмарка», которая находится на улице Петухова.







Последний по счету в левобережной части города новый продуктовый рынок под названием «Агропарк» открылся в конце прошлого года на проезде Энергетиков — он тоже расположился в здании компании «Домоцентр», в котором торговали стройматериалами. Теперь здесь также работает жёсткий продуктовый дискаунтер «Бум».

