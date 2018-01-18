Суд избавил от алиментов сибирячку, которая судилась с мужем-гаишником

Ленинский районный суд освободил от уплаты алиментов сибирячку Наталью Жукову, у которой бывший муж забрал их общего ребёнка и требовал выплаты алиментов.







«Суд сказал, что действительно её нужно освободить от уплаты алиментов. А дальше, когда [её родившемуся позже второму] ребёнку исполнится полтора года, уменьшить размер алиментов в два раза, поскольку детей двое. Решение суда вступило в силу», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист Константин Зиновьев, представлявший интересы Жуковой.





В июле НГС.НОВОСТИ рассказали историю 31-летней Натальи Жуковой — её бывший муж, инспектор ГИБДД Дмитрий Иванов через суд забрал себе их общую дочь и потребовал выплаты алиментов. Женщина не смогла их выплачивать, так как осталась без работы после рождения второго ребёнка. Изначально суды встали на сторону бывшего мужа Жуковой и обязали сибирячку платить как алименты за несколько месяцев, так и штраф за их неуплату.







В августе прошлого года Ленинский суд освободил женщину от долга в размере 30 тысяч рублей, а в сентябре уже Калининский районный суд освободил Жукову от штрафа в размере 20 тысяч рублей, который ей назначили из-за долгов по этим выплатам.