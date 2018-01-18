Три ребёнка попали под колёса машин на пешеходных переходах
Трое детей в Новосибирской области вчера попали под машины: двоих из них сбили на регулируемых пешеходных переходах.
Одна из аварий случилась в Новосибирске в 14:00 на остановке «Пермская».
«56-летний водитель на Toyota Caldina ехал по Титова и напротив школы
Девочку доставили в больницу с ушибом бедра.
В отделе пропаганды ГИБДД по НСО рассказали, что ещё двоих детей сбили в области. 53-летний водитель на KIA Sportage в 18:30 ехал по посёлку Краснообск и у дома
«Ехал со скоростью 25 км/ч, приближался к пешеходному переходу и за восемь метров увидел мальчика. Мальчик не смотрел по сторонам и разговаривал по телефону. Нажал на тормоз, но наезда не избежал», — привели в Госавтоиспекции объяснения водителя.
Ещё одна авария случилась в Купино: 45-летний водитель на Nissan X-Trail сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по светофору. У мальчика закрытый перелом правого предплечья. Водитель «Ниссана» говорит, что он ехал на зелёный свет, увидел группу подростков, которая стояла у пешеходного перехода, и внезапно один из детей начал переходить дорогу. При этом мама ребёнка утверждает, что он шёл на зелёный свет.
«Большое количество осадков выпало в городе и области, идёт массовая уборка дорог и образуется вал на проезжей части перед и за пешеходными переходами. Водителям это ограничивает видимость, детям тоже не видно приближающиеся машины. Возможен снежный накат, это увеличивает тормозной путь. Всё это — сопутствующие факторы совершения ДТП», — говорят в областной Госавтоинспекции.
Несколько дней назад в ГИБДД по Новосибирской области подсчитали количество аварий с детьми за последний год и выяснили, что чаще всего школьников сбивали с пятницы по воскресенье.
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по НСО