Новосибирцы наладили экспорт рыбы и пуха в Европу

Новосибирской рыбой заинтересовалась Франция 
Новосибирской рыбой заинтересовалась Франция 

Новосибирская область расширила географию поставок продукции — предприятия региона наладили связи с европейскими странами. 


В прошлом году к списку из 13 стран добавились ещё четыре — Италия, Бельгия, Франция  и Словакия.


«На экспорт в эти страны начали отправлять соответственно пухо-перовое сырьё, яйца артемии (рачков), рыбную продукцию и раков гаммарусов», —  уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе управления Россельхознадзора по НСО.


В Россельхознадзоре напомнили, что по поставкам сельскохозяйственной продукции регион сотрудничает также с Монголией, Вьетнамом, Китаем, Германией, Нидерландами, Эквадором, Литвой, Японией, Тайванем, Гонконгом, США,  Узбекистаном и  Таджикистаном.


В общей сложности в прошлом году предприятия области отправили в эти страны 932 партии продукции и сырья животного происхождения общим объемом 12,6 тысячи тонн, больше 3 миллионов яиц и 36,6 тысячи голов животных и птиц. 


«Общий процент роста по сравнению с 2016 годом составил 24% и в основном связан с увеличением количества экспортируемой рыбы, кормов, сырья животного происхождения и куриного яйца», — констатировали в ведомстве.


Также в два раза увеличились поставки зерновых и масличных культур в Китай, Азербайджан, Монголию, куда новосибирцы отправляют комбикорм для сельскохозяйственных птиц, и страны Таможенного союза. Так, объем экспорта пшеницы в Азербайджан увеличился в восемь раз, рапса в КНР — в 12 раз.  


В Китай поставлялись пшеница и овёс. При этом снизился экспорт льна в КНР на 40% и пшеницы в Монголию, добавили в Россельхознадзоре. 

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