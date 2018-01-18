Новосибирцы наладили экспорт рыбы и пуха в Европу
Новосибирская область расширила географию поставок продукции — предприятия региона наладили связи с европейскими странами.
В прошлом году к списку из 13 стран добавились ещё четыре — Италия, Бельгия, Франция и Словакия.
«На экспорт в эти страны начали отправлять соответственно пухо-перовое сырьё, яйца артемии (рачков), рыбную продукцию и раков гаммарусов», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе управления Россельхознадзора по НСО.
В Россельхознадзоре напомнили, что по поставкам сельскохозяйственной продукции регион сотрудничает также с Монголией, Вьетнамом, Китаем, Германией, Нидерландами, Эквадором, Литвой, Японией, Тайванем, Гонконгом, США, Узбекистаном и Таджикистаном.
В общей сложности в прошлом году предприятия области отправили в эти страны 932 партии продукции и сырья животного происхождения общим объемом 12,6 тысячи тонн, больше 3 миллионов яиц и 36,6 тысячи голов животных и птиц.
«Общий процент роста по сравнению с 2016 годом составил 24% и в основном связан с увеличением количества экспортируемой рыбы, кормов, сырья животного происхождения и куриного яйца», — констатировали в ведомстве.
Также в два раза увеличились поставки зерновых и масличных культур в Китай, Азербайджан, Монголию, куда новосибирцы отправляют комбикорм для сельскохозяйственных птиц, и страны Таможенного союза. Так, объем экспорта пшеницы в Азербайджан увеличился в восемь раз, рапса в КНР — в 12 раз.
В Китай поставлялись пшеница и овёс. При этом снизился экспорт льна в КНР на 40% и пшеницы в Монголию, добавили в Россельхознадзоре.
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Ольга Власова
Фото Александра Кондратюка (РИА Новости)