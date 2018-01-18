Новосибирский спортсмен снялся с соревнований после приезда специалистов допинг-контроля

Легкоатлетические соревнования в Иркутске потеряли участников после приезда представителей антидопингового агентства
Легкоатлетические соревнования в Иркутске потеряли участников после приезда представителей антидопингового агентства

С чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике снялись 36 спортсменов после приезда на соревнование допинг-офицеров РУСАДА, сообщает Чемпионат.com.


В списке спортсменов, отказавшихся от участия, оказался новосибирский легкоатлет Николай Кикоть, однако в департаменте физической культуры и спорта НСО уточнили, что юноша сошёл с дистанции из-за травмы.


«По словам тренерского штаба, Николай Кикоть на самом деле бежал в квалификации, но упал на вираже, что-то потянул, получил травму и закончил соревнования», — пояснили НГС.НОВОСТИ в департаменте.


Соревнования прошли в Иркутске 13–14 января. На манеже «Байкал-Арены» новосибирцы завоевали девять медалей — четыре золотых, две серебряных и три бронзовых. Через три дня после соревнований в социальных сетях и СМИ появились сообщения, что спортсмены массово не вышли на старт или срочно предоставили справки о болезнях. Возможной причиной отказа легкоатлетов называют внезапное появление специалистов допинг-контроля РУСАДА (Российского антидопингового агентства).


Из-за скандала с допингом новосибирские олимпийцы до сих пор не знают, разрешит ли им МОК выступать на Олимпиаде в Южной Корее. Накануне сноубордисты Мария Васильцова, Николай Олюнин и Даниил Дильман вылетели на этап Кубка мира в Турцию.

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