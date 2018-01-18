Ракетчики с «Ярсами» устроили под Новосибирском учения по уничтожению диверсантов

Ракетные полки с установками «Ярс» уже заняли полевые позиции
Ракетные полки с установками «Ярс» уже заняли полевые позиции

В Новосибирской области начались учения ракетчиков: военным предстоит обезвреживать взрывные устройства и уничтожать условных диверсантов.


В учениях задействована новейшая машина дистанционного разминирования «Листва», которая создавалась специально для ракетных войск. 


«По легенде учений, на маршруте движения колонны диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. Машина дистанционного разминирования обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. 


В оборонном ведомстве сообщили, что ракетные полки, оснащённые установками «Ярс», уже заняли полевые позиции и приступили к боевому дежурству. Противодиверсионным силам предстоит обнаруживать, блокировать и уничтожать условных диверсантов, в том числе при помощи беспилотников. 


Кроме того, участники командно-штабных учений отработают вопросы маскировки ракетных комплексов «Ярс». 


Как долго продлятся учения и сколько военных в них задействовано, в Минобороны не уточняют.


В последний раз ракетные войска проводили масштабные учения в Новосибирской области осенью 2017 года. Тогда беспилотники обнаружили больше сотни условных диверсантов.

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