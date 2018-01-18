Ищут волонтёры: студент пропал по пути из дома в Сибстрин

Владимира Битонова потеряла мама — она просит волонтёров помочь в поисках

В Новосибирске пропал студент архитектурно-строительного университета — мама юноши попросила волонтёров помочь в поисках.





Поисковый отряд «Маяк» разместил ориентировку на поиск 20-летнего Владимира Битонова. Он ушёл из дома по улице Широкой в Ленинском районе 17 января около полудня и до сих пор не вернулся.





«Владимир собирался на учебу в Сибстрин. За помощью [в поисках] к нам обратилась мама пропавшего», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры отряда «Маяк».





Молодой человек был одет в чёрную куртку-парку с капюшоном, вязаную шапку коричнево-бордового цвета, серую кофту с капюшоном, чёрные утеплённые горнолыжные штаны и тёмно-коричневые ботинки.





Рост Владимира Битонова — 190 см, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и серые глаза, есть борода.





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк» 8-951-393-0911.





Также в Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего студента НГТУ Данила Лосева. Его семья готова заплатить до 300 тысяч рублей тем, кто даст достоверную информацию о местонахождении молодого человека.