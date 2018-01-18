Работодатели рассказали о самых нежеланных знаках зодиака в коллективе

Каждого шестого новосибирца спрашивали о знаке зодиака при приёме на работу

Аналитики выяснили отношение новосибирских работодателей к гороскопам — оказалось, на собеседованиях спрашивают о знаках зодиака не так уж и редко.





К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Они опросили 1340 работающих горожан.







«Каждого шестого новосибирца хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака при трудоустройстве на работу.





Два процента опрошенных рассказали, что вопросы на эту тему им задают почти на каждом собеседовании», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.





Около 40 опрошенных признались, что им отказывали в приеме на работу из-за неподходящего знака зодиака.





При этом чаще всего работодатели не хотят брать на работу Львов и Козерогов.





«Среди тех, кто столкнулся с такой дискриминацией со стороны работодателя, 51% считает причину отказа несправедливой. 49% оказались даже рады отказу, поскольку считают, что они все равно бы не сработались с таким руководством», — подсчитали в Зарплате.ру.





Также аналитики заинтересовались, считают ли новосибирцы, что знаки зодиака влияют на взаимоотношения в коллективе? 36% уверены, что взаимосвязи нет. А вот 35% замечают, что работается им легче с представителями определенного знака зодиака, в то время как с коллегами других знаков трудовые отношения совсем не складываются. Еще 26% затруднились ответить на вопрос — они не знают, кто по знаку зодиака их коллеги.





В целом опрос показал, что 70% новосибирцев верят в гороскопы и совместимость знаков зодиака, констатировали исследователи.







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