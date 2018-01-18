Новосибирец попал под уголовное дело за шутку о бомбе в квартире у соседа


В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 207 УК РФ
В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 207 УК РФ

В Новосибирске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, сообщившего о взрывном устройстве в квартире. 


Звонок от дежурного полиции поступил около 2 часов ночи. К жилому дому на улице Ипподромской  выехал экипаж  группы задержания.


«Сотрудники Росгвардии выяснили, что звонивший мужчина находится в квартире на несколько этажей выше "заминированной". Предварительно употребив спиртные напитки, он решил таким образом пошутить над соседом»,  — рассказали в пресс-службе Сибирского округа войск Нацгвардии. 


Новосибирца доставили в полицию, его обвинили в «заведомо ложном сообщении об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ). 


Напомним, в конце прошлого года полицейские возбудили уголовное дело по такой же статье в отношении сибиряка, который заявил о бомбе на борту вылетающего самолёта «Санкт-Петербург – Новосибирск». Лжеминёром оказался 48-летний уроженец Алтайского края. В транспортной полиции уточнили, что мужчина тоже был пьян. 

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