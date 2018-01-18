Дело о гособоронзаказе на «Катоде» дошло до суда


Дело Андрея Михайлова рассмотрит Новосибирский гарнизонный суд 
Дело Андрея Михайлова рассмотрит Новосибирский гарнизонный суд 

Новосибирский гарнизонный суд рассмотрит дело бывшего начальника отдела военной приемки новосибирского завода «Катод» Андрея Михайлова. 


По материалам расследования, по вине экс-начальника отдела 628-го Военного представительства Андрея Михайлова Минобороны РФ увеличило свои расходы по гособоронзаказу на 114 миллионов рублей.


«Андрей Михайлов в отсутствие санкции Минобороны РФ якобы согласовал представленные руководством "Катода" документы и включил в стоимость закупаемой в 2014–2015 годах по гос­оборонзаказу продукции дополнительные расходы. В "смету" попали затраты на услуги управляющей компании, представительские, рекламные, юридические, аудиторские, информационные и консультационные услуги», — пишет «Коммерсант». 


Напомним, обыски на заводе «Катод» прошли ещё в начале 2016 года. В марте в отношении Михайлова возбудили уголовное дело, которое расследовал военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону. Экс-начальника отдела военного представительства подозревали в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщала ранее пресс-служба Главного военного следственного управления. 


Андрей Михайлов с обвинениями не согласился, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с результатами расследования. Свою невиновность Михайлов намерен доказать на предстоящем суде. В ходе него также будет рассмотрен гражданский иск Минобороны РФ к подсудимому о возмещении многомиллионного ущерба. 


Материалы дела насчитывают свыше 60 томов.


ОАО «Катод» создано на базе опытно-конструкторского бюро (ОКБ) при заводе «Экран», которое было основано в 1959 году. В начале 90-х предприятие стало отдельным юрлицом. Производит профессиональную технику двойного назначения — электронно-оптические преобразователи, приборы ночного видения. 

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