Россия вырвалась на 12-е место на мировом авторынке

В 2017 году российский рынок новых машин поднялся на 12-е место на глобальной арене, сообщает агентство «Автостат».





«За счет 12-процентного роста реализации до 1,6 млн новых автомобилей, удалось обойти Мексику, где продажи автомобилей снизились на 4,6% до 1,53 млн штук», — уточнили в пресс-службе «Автостата». Первое место на глобальном рынке занимает Китай (24 млн автомобилей) второе — США (17,5 млн автомобилей), третье — Германия (3,44 млн автомобилей).





Четвертое место занимает Индия ( 3,2 млн), пятое — Япония (2,94 млн). Из европейских стран в десятку лидеров попали также Великобритания (2,54 млн), Франция (2,11 млн) и Италия (1,97 млн).





11-е место, перед Россией, занимает Южная Корея (1,8 млн автомобилей).





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