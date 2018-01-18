Жители Лесоперевалки в четвёртый раз осталась без света
Жители микрорайона Лесоперевалка (Ленинский район) в четвертый раз остались без электричества.
Как сообщает портал «Мой Новосибирск», очередное отключение произошло 1:30 ночи. В зоне аварии оказалось почти 400 домов.
В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Ремонтно-восстановительные работы (сборка схемы) ТП-181,182,160,98,720 (Лесоперевалка)».
По предварительным данным, неисправность планируют устранить только в 4:30 утра.
За минувшие двое суток Лесоперевалка три раза оставалась без электричества. Предпоследние отключение произошло вчера в семь утра.
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Сергей Жигальцев
Фото на превью Александра Ощепкова, скриншот карты «Мой Новосибирск»