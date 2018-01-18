Сгребают всё к домам: жительница Новосибирска возмутилась уборкой снега

Последствия уборки снега в частном секторе в Дзержинском районе 
Последствия уборки снега в частном секторе в Дзержинском районе 

Жительница Новосибирска Анна Яковлева возмутилась уборкой снега на улице Коминтерна (Дзержинский район).


По словам читательницы, причиной недовольства стало то, что муниципальные службы сваливают снег около частных домов.


«ДЭУ-1 гребут весь снег к домам, чтоб весной дома поплыли. И так каждый год .На жалобы людей администрация и ДЭУ-1 никак не реагируют», — написала на редакционную почту Анна.


Редакции НГС.НОВОСТИ не получилось взять оперативный комментарий у администрации и представителей ДЭУ-1.


Читайте также:


В Сибири всё спокойно. Представители МЧС отмечает, что аномально высокое количество осадков не вызвало коллапса в городе.

Прочтений: 1037
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено