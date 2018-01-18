Сгребают всё к домам: жительница Новосибирска возмутилась уборкой снега
Жительница Новосибирска Анна Яковлева возмутилась уборкой снега на улице Коминтерна (Дзержинский район).
По словам читательницы, причиной недовольства стало то, что муниципальные службы сваливают снег около частных домов.
«ДЭУ-1 гребут весь снег к домам, чтоб весной дома поплыли. И так каждый год .На жалобы людей администрация и ДЭУ-1 никак не реагируют», — написала на редакционную почту Анна.
Редакции НГС.НОВОСТИ не получилось взять оперативный комментарий у администрации и представителей ДЭУ-1.
Читайте также:
В Сибири всё спокойно. Представители МЧС отмечает, что аномально высокое количество осадков не вызвало коллапса в городе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Сергей Жигальцев
Фото читательницы НГС