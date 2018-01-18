Сгребают всё к домам: жительница Новосибирска возмутилась уборкой снега

Последствия уборки снега в частном секторе в Дзержинском районе

Жительница Новосибирска Анна Яковлева возмутилась уборкой снега на улице Коминтерна (Дзержинский район).







По словам читательницы, причиной недовольства стало то, что муниципальные службы сваливают снег около частных домов.







«ДЭУ-1 гребут весь снег к домам, чтоб весной дома поплыли. И так каждый год .На жалобы людей администрация и ДЭУ-1 никак не реагируют», — написала на редакционную почту Анна.







Редакции НГС.НОВОСТИ не получилось взять оперативный комментарий у администрации и представителей ДЭУ-1.







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