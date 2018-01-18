В Сибири всё спокойно: аномальное количество осадков не вызвало коллапс

Уборка снега перед Оперным театром

Аномально высокое количество осадков не вызвало коллапс в городе. Такой точки зрения придерживается Главное управление МЧС России по Новосибирской области.







В официальном сообщении представители ведомства подчеркнули: ситуация в регионе аномальная, однако снегоуборочная техника работает, а дорожная обстановка не вызывает опасений.







«Сегодня в области в уборочных работах задействовано 1401 единица техники и 1608 дорожных рабочих. В областном центре 584 единицы техники и 826 человек, вывезено 13817 кубических метров снега», — сообщает пресс-служба ведомства.







По мнению МЧС, единственным препятствием для сибиряков стали пробки, но «в вечерние часы пик их число не превысило обычных в зимнее время», подчеркивает пресс-служба.







Между тем снегопад в Новосибирске уже успел побить вековой рекорд. Из-за огромного количества осадков жители города вынуждены ходить по заваленным тротуарам. Осадки в городе должны пойти на убыль только завтра, 19 января.