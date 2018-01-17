Хоккей: «Сибирские снайперы» уступили «Мамонтам Югры»
В выездном матче Молодежной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» уступили соперникам из команды «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск).
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Мамонтов Югры».
«Единственную шайбу в составе ｫСнайперовｻ провел Никита Шашков, ворота защищал Шамиль Шмаков», — сообщает официальная группа команды в социальной сети «ВКонтакте».
Статистика матча: Броски: 47-47 ; Броски в створ: 22-20 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 33-25 ; Штраф: 33-10
Повторную встречу с соперниками «Сибирские снайперы» проведут послезавтра, 19 января.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/hc_snipers