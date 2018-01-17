Четыре пятиэтажки в Ленинском районе остались на сутки без холодной воды
Сразу четыре пятиэтажки в Ленинском районе остались сегодня вечером на сутки без холодной воды.
Отключение произошло в 17:15, сообщает портал «Мой Новосибирск». В зоне аварии оказались хрущевки, расположенные на улице Ударная.
В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Ремонт водовода d=300мм по ул.Ударная, 1/1а». По предварительным данным, холодная вода в домах на Ударной появится завтра, в 16:00.
Вчера в схожей ситуации оказались жители многоэтажек в Ленинском районе. В домах, расположенных недалеко от Монумента Славы, из-за аварии пропала холодная и горячая вода.
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Сергей Жигальцев
Фото на превью Ольги Бурлаковой