Четыре пятиэтажки в Ленинском районе остались на сутки без холодной воды

Сразу четыре пятиэтажки в Ленинском районе остались сегодня вечером на сутки без холодной воды.







Отключение произошло в 17:15, сообщает портал «Мой Новосибирск». В зоне аварии оказались хрущевки, расположенные на улице Ударная.











В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Ремонт водовода d=300мм по ул.Ударная, 1/1а». По предварительным данным, холодная вода в домах на Ударной появится завтра, в 16:00.







Вчера в схожей ситуации оказались жители многоэтажек в Ленинском районе. В домах, расположенных недалеко от Монумента Славы, из-за аварии пропала холодная и горячая вода.