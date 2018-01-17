Должника по алиментам поймали на пороге дома и заставили убирать снег

Мужчина должен был убирать снег 20 часов
Мужчина должен был убирать снег 20 часов

Судебные приставы Новосибирской области отправили 43-летнего жителя Венгеровского района убирать снег.


В отделе судебных приставов по Венгеровскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении 43-летнего мужчины, который задолжал своему ребёнку 150 тысяч рублей по алиментам.


«После новогодних праздников судебные приставы, отправившиеся принудительно привести мужчину в отдел, застали неплательщика на крыльце дома с дорожной сумкой в руках — он только что приехал из Новосибирска с отдыха», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.


Мужчину привели в отдел судебных приставов и составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), суд рассмотрел его и назначил должнику наказание в 20 часов обязательных работ.


«Поэтому Старый Новый год мужчина уже помогал ликвидировать последствия снегопадов с лопатой наперевес. Ещё не отбыв наказание полностью, отец начал перечислять первые суммы своему ребёнку», — говорят приставы.


В конце прошлого года судебные приставы Ленинского и Кировского района заставили 106 должников по алиментам выйти на уборку детских площадок города — первые 15 человек отправились делать горку на улице Ватутина.

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