Должника по алиментам поймали на пороге дома и заставили убирать снег

Мужчина должен был убирать снег 20 часов

Судебные приставы Новосибирской области отправили 43-летнего жителя Венгеровского района убирать снег.







В отделе судебных приставов по Венгеровскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении 43-летнего мужчины, который задолжал своему ребёнку 150 тысяч рублей по алиментам.







«После новогодних праздников судебные приставы, отправившиеся принудительно привести мужчину в отдел, застали неплательщика на крыльце дома с дорожной сумкой в руках — он только что приехал из Новосибирска с отдыха», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.







Мужчину привели в отдел судебных приставов и составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), суд рассмотрел его и назначил должнику наказание в 20 часов обязательных работ.





«Поэтому Старый Новый год мужчина уже помогал ликвидировать последствия снегопадов с лопатой наперевес. Ещё не отбыв наказание полностью, отец начал перечислять первые суммы своему ребёнку», — говорят приставы.







В конце прошлого года судебные приставы Ленинского и Кировского района заставили 106 должников по алиментам выйти на уборку детских площадок города — первые 15 человек отправились делать горку на улице Ватутина.