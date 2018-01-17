Совладелец LUKSE построит на Богаткова спортцентр для экстремалов

Площадь необычного пятиугольного здания составит более 9 тысяч кв. м
Площадь необычного пятиугольного здания составит более 9 тысяч кв. м

На месте стадиона СКА на улице Воинская, 1 появится центр экстремальных видов спорта — его к 2020 году построит компания «Спорт-Инвест».


«Мы планируем построить уникальный для нашего города объект, который объединит в себе несколько экстремальных видов спорта: большую аэротрубу для скайдайвинга, искусственную волну высотой 1–1,2 м для сёрфинга, батутный зал, скалодром высотой более 20 м, скейт/bmx-парк и трассу для роллеров», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель компании Тимур Саттаров.


Общая площадь здания составит более 9 тысяч кв. м, возле него также оборудуют открытую площадку для экстремальных видов спорта. Помимо самой спорт-зоны в комплекс войдут фудкорт и смотровые площадки, вокруг здания компания планирует разбить сквер и оборудовать велодорожки. 


Саттаров отметил, что работа над проектом уже началась: разрешение на строительство в «Спорт-Инвест» рассчитывают получить к концу этого года, а открыть комплекс — в 2020 году. 


Компания вложит в строительство 500 млн рублей из собственных средств, без участия бюджетов города или области, подчеркнул он.


«Мы хотим создать спортивно-развлекательный центр, в котором с удовольствием будут проводить время жители города. И который наряду с аквапарком и зоопарком привлечет в Новосибирск больше туристов», — отметил Тимур Саттаров.


В плане здание представляет собой огромный пятиугольник
В плане здание представляет собой огромный пятиугольник


Вопрос о размещении на ул. Воинская, 1 комплекса экстремальных видов спорта правительственная комиссия по масштабным инвестиционным проектам рассмотрела осенью прошлого года. Как следует из протокола, опубликованного на сайте департамента физической культуры и спорта Новосибирской области 3 ноября, ведомство признало проект соответствующим необходимым критериям и рекомендовало предоставить компании участок в аренду без проведения торгов.


Граница участка, на котором появится комплекс для экстремальных видов спорта, проходит почти посередине бывшего стадиона СКА — на соседнем участке к концу 2018 года планируют построить универсальный фехтовальный комплекс, инвестором которого выступил российский миллиардер Алишер Усманов.


Решение о сносе комплекса спортивных объектов СКА на улице Воинской было принято в ноябре 2016 года. Позже на продажу было выставлено и здание на улице Воинская, 1/1, находящееся в частной собственности — за него просили 150 млн рублей. По данным базы объявлений портала N1.RU, сейчас построенное в 2008 году здание вместе с участком предлагают за 162 млн рублей.


Справка: Тимур Саттаров — известный в Новосибирске бизнесмен, совладелец SATICO GROUP. Основной деятельностью группы ранее являлся ритейл одежды: она владеет универмагом LUKSE и брендами Marmalato и Sugarelle. Кроме того, входящая в холдинг компания «Центр города Нск» выступала застройщиком жилого комплекса Montblanc Residence на улице Щетинкина. «Спорт-Инвест» управляет спортивным направлением группы, в частности, фитнес-клубом World Class Новосибирск.

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