Микроавтобус Toyota сдуло на встречку на дамбе ГЭС
Сегодня вечером водитель микроавтобуса «Тойота» столкнулся со встречным «Мицубиси» из-за сильного ветра и колеи на дамбе ГЭС в Новосибирске.
«Микроавтобус Toyota Hiace ехал по дамбе ГЭС со стороны Плотинной в сторону Приморской. На дамбе из-за сильного ветра и колеи машина теряет управление, выезжает на встречку и врезается в Mitsubishi Galant, которая не успела вовремя затормозить», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Судя по фотографиям с места происшествия, у «Тойоты» вмятина справа на задней части, а у «Мицубиси» разбита передняя часть.
Одна из последний аварий на дамбе ГЭС случилась в конце прошлого года — грузовую «Газель» занесло и она врезалась в столб.
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus