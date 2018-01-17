«Мы там плавать будем»: грузовики свалили огромные кучи снега между домов в Берёзовом

Сгружать снег на площадку КАМАЗы начали в конце декабря

Между новыми домами на Твардовского, 22/3 и 22/5 в Первомайском районе Новосибирска образовался снегоотвал — жильцы говорят, что на этом месте должны были построить спорткомплекс, и боятся, что весной растаявший снег затопит дороги.







«У нас между домами пустырь, где нам по плану должны были построить спортивный комплекс. Его расчистили бульдозерами, мы подумали, что нам наконец-то начали строить соцобъект. И тут, когда массовые снегопады пошли, туда начали сгружать снег — это было в конце декабря. Бульдозеры расчищают нашу придомовую территорию, сгружают снег в КАМАЗы и выгружают его туда. Там уже сугробы с человеческий рост», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница микрорайона Наталья Коробицына.







Женщина беспокоится, что КАМАЗы ездят через дворовые территории, где гуляют дети, и разбивают дороги между домами.







«В последние три дня очень большие кучи уже навезли. Когда всё начнёт таять, всё пойдёт на дорогу, а это единственная дорога, которая ведёт к остановке. Мы там плавать будем, на лодках кататься. Такие груды снега будут таять, наверное, до июня», — сетует жительница.







Снег на площадке между домами на Твардовского





В управляющей компании КЖЭК «Горский», которая обслуживает эти дома на улице Твардовского, рассказали, что пока решили складывать снег на эту площадку и не возить на снегоотвал на разъезде Иня.







«Это не грязный снег, обыкновенный, который возле дома лежит. Если каждую машину возить на снегоотвал, это, конечно, лучше будет, но тогда жители будут платить за снег очень большие деньги, это будет золотой снег для жителей. Снега очень много, у нас такие ветра, что заносит, я утром иду на работу — снега по колено. Мы с одного только дома вывезли 72 КАМАЗа», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в управляющей компании.







Недавно жители многоэтажки возле «Ауры» рассказали, что на площадку рядом с их домом грузовики всю зиму свозят снег, а летом привозили строительный мусор. В администрации Октябрьского района рассказали, что разрешение на снегоотвал там не давали, а мусор и снег сюда привозят «неустановленные лица».