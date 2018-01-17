Таксиста отправили в колонию за выдуманный разбой с исчезновением «Тойоты»

Таксист обвинил пассажиров в преступлении, которого не было
Таксист обвинил пассажиров в преступлении, которого не было

Суд в Новосибирске вынес приговор 28-летнему таксисту Константину Пацу, который заявил в полицию о выдуманном нападении пассажиров.


«Хотел избежать ответственности за совершённое им ДТП», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Наталья Гончарова.


Как следует из материалов уголовного дела, 14 сентября 2017 года Константин Пац сообщил в полицию Дзержинского района о том, что он стал жертвой разбойного нападения. «В заявлении он пояснил, что подвозил двух молодых людей. Один из них попросил остановить машину, а в это время второй пассажир, который сидел сзади, подставил нож к его шее и потребовал выйти из машины, после чего злоумышленники уехали, а он пошёл домой пешком», — рассказала Наталья Гончарова.


Когда полицейские начали разбираться в случившемся, то выяснили, что заявитель их обманул. Похищенный, по его версии, автомобиль полиция нашла на штрафстоянке, где он оказался после ДТП.


«В итоге Пац вину признал, написал явку с повинной. Пояснил, что арендует автомобиль Toyota Camry Gracia для того, чтобы зарабатывать частным извозом, и 9 сентября столкнулся с другим автомобилем, в результате чего на "Тойоте", которую он арендует, образовались повреждения. Испугавшись, он покинул место ДТП», — рассказала Наталья Гончарова.


Сегодня, 17 января, Дзержинский районный суд Новосибирска признал Константина Паца виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). К этому времени у таксиста уже были две непогашенные судимости — условные сроки за угон (приговор от 2016 года) и управление транспортом в состоянии опьянения (приговор от октября 2017 года). Поэтому суд отменил условные наказания и заменил их реальным сроком, окончательно назначив мужчине 2 года 3 месяца колонии-поселения. Кроме того, после освобождения таксисту два с половиной года нельзя будет водить машину, сообщили в прокуратуре Дзержинского района.


Приговор в законную силу не вступил.


Новосибирским судам нередко приходится выносить приговоры по делам о ложных доносах. Например, летом 2017 года Октябрьский районный суд оштрафовал женщину, которая решила проучить своего мужа и оклеветала его перед полицией.

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