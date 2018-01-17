Спасатели помогли трём новосибирцам, оказавшимся в сломанной и заметённой снегом машине

Новосибирцы застряли в машине недалеко от села Лебедёвка в Искитимском районе

Сегодня ночью спасатели Новосибирской области спасли трёх жителей, замерзающих в сломанной и заметённой снегом машине.







Трое жителей области застряли на дороге в сломанной машине около садового товарищества «Садовод», недалеко от села Лебедёвка в Искитимском районе. Спасатели пришли на помощь к пострадавшим около 5:00.







«У людей сломалась машина, а из-за того, что всю ночь шёл снег, они не смогли сами дойти. Пострадавшие позвонили спасателям и сообщили, что замерзают. Спасатели дежурной смены Искитимского отряда проехали на служебной "Газели", эвакуировали людей и доставили в Искитим. С людьми всё нормально, в медицинской помощи они не нуждаются», — рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.







Снегопад не прекращается в Новосибирске и области второй день, заваливая снегом дороги и тротуары. В мэрии говорят, что вчера днём и сегодня ночью на дорогах работало 563 единицы снегоуборочной техники.