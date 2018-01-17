Стая из сотен дроздов окружила резиденцию сибирского полпреда

Сотни птиц сегодня можно заметить в самом центре города
Сотни птиц сегодня можно заметить в самом центре города

В Новосибирске орнитологи заметили стаи из сотен дроздов — птицы наелись рябины и устроили сборища на ветвях деревьев.


Фотографией с большим количеством дроздов во дворе здания на улице Державина, 18, где находится аппарат полномочного представителя президента в Сибири, с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился орнитолог Алексей Яновский. 


«Творится нечто невообразимое. Стаи из сотен дроздов мельтешат в небе, присаживаются на верхушки деревьев, снова и снова взмывают в небо и кружат над зданиями. Поведение совершенно необъяснимое и неадекватное. Стаи суетливых птиц кружат в небе, изменяя высоту и направления своего полёта», — рассказал орнитолог. 


Птиц можно заметить в квартале между улицами Крылова, Ядринцевской, Каменской и Красным проспектом. На одном дереве сидит до 300 пернатых.


По словам Алексея Яновского, такое поведение птиц можно назвать странным. 


«По идее, дрозды должны наклеваться мёрзлой ягоды и сидеть тихо, переваривать её. А так они, возможно, пытаются согреться либо, как вариант, обмениваются информацией», — пояснил эксперт.


Напомним, орнитологи заметили первых прилетевших в черту города дроздов в начале этой недели. Птицы первым делом облюбовали кусты рябин в скверах и парках.

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