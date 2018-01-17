Стая из сотен дроздов окружила резиденцию сибирского полпреда

Сотни птиц сегодня можно заметить в самом центре города

В Новосибирске орнитологи заметили стаи из сотен дроздов — птицы наелись рябины и устроили сборища на ветвях деревьев.





Фотографией с большим количеством дроздов во дворе здания на улице Державина, 18, где находится аппарат полномочного представителя президента в Сибири, с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился орнитолог Алексей Яновский.





«Творится нечто невообразимое. Стаи из сотен дроздов мельтешат в небе, присаживаются на верхушки деревьев, снова и снова взмывают в небо и кружат над зданиями. Поведение совершенно необъяснимое и неадекватное. Стаи суетливых птиц кружат в небе, изменяя высоту и направления своего полёта», — рассказал орнитолог.





Птиц можно заметить в квартале между улицами Крылова, Ядринцевской, Каменской и Красным проспектом. На одном дереве сидит до 300 пернатых.





По словам Алексея Яновского, такое поведение птиц можно назвать странным.





«По идее, дрозды должны наклеваться мёрзлой ягоды и сидеть тихо, переваривать её. А так они, возможно, пытаются согреться либо, как вариант, обмениваются информацией», — пояснил эксперт.





Напомним, орнитологи заметили первых прилетевших в черту города дроздов в начале этой недели. Птицы первым делом облюбовали кусты рябин в скверах и парках.