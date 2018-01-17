Сибирячка попыталась продать iPhone по объявлению и получила от покупателя удар ножом в спину

Преступление случилось в подъезде дома на Авиастроителей — на крики раненой девушки выбежала консьержка
Преступление случилось в подъезде дома на Авиастроителей — на крики раненой девушки выбежала консьержка

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 20-летнему Владиславу Истомину, который трижды ударил девушку ножом в подъезде ради iPhone.


Инцидент произошёл 13 сентября 2017 года.


«Подсудимый увидел на сайте Avito объявление от девушки, которая продавала свой iPhone 6s Plus. Позвонил ей, договорился о встрече. Примерно в 15 часов он вошёл в подъезд одного из домов на улице Авиастроителей», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.


Как следует из материалов дела, встреча продавца с покупателем проходила в подъезде. Осуждённый стал рассматривать телефон, расспрашивать девушку о его функциях. В это время ему позвонили. Молодой человек отошёл, чтобы поговорить по телефону, и между делом достал заранее приготовленный нож. После этого он подошёл к девушке и три раза ударил её ножом под левую лопатку. Кроме того, девушке досталось кулаком по лицу.


Затем Истомин взял iPhone с подоконника и побежал прочь из дома, но тут же вернулся за забытым пакетом. «Вернувшись, он увидел, что девушка уже встаёт. Ещё раз ударил её кулаком по лицу, взял свой пакет и убежал», — описала ситуацию Евгения Дампилова.


По словам гособвинителя, на крики пострадавшей выбежала консьержка, она вызвала полицию и скорую помощь. 27-летняя девушка осталась жива — жизненно важные органы не пострадали, но на лице до сих пор остались ссадины от ударов. Эксперты оценили её раны как лёгкий вред здоровью.


Полицейские задержали подозреваемого в тот же день. К этому времени молодой человек уже успел сдать iPhone скупщикам за 5,5 тысячи рублей. 


«В судебном заседании он вину признал, раскаялся, принёс извинения. Также он возместил имущественный ущерб — 25 тысяч рублей», — сообщила Евгения Дампилова.


Сегодня, 17 января, Дзержинский районный суд Новосибирска признал ранее не судимого молодого человека виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и приговорил его к четырём с половиной годам колонии общего режима. 


В 2017 году суд вынес приговор по делу об убийстве в подъезде дома на улице Забалуева. Евгений Райфгерст перерезал горло тёще, а когда на крики выбежала бывшая жена, то попытался убить ножом и её.

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