Суд разрешил новосибирскому застройщику забрать долгострой у банкрота из Москвы

Строительство жилого комплекса на Кошурникова тянется с 2008 года

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявку новосибирской компании «СибирьИнвест» на приобретение недостроенного жилого комплекса «Колизей» на улице Кошурникова — резолютивная часть определения опубликована на сайте арбитражного суда.







Согласно документу, компании передадут имущество обанкротившегося московского застройщика «СКМ Групп» в Новосибирске: построенный на 22% жилой дом ЖК «Колизей» на улице Кошурникова, земельный участок площадью 33,4 тысячи кв. м, а также права на подключение техусловий.





Общую стоимость имущества в сентябре оценили в 813,64 млн рублей.







«СибирьИнвест» также примет на себя обязательства застройщика-банкрота перед участниками строительства — сумма превышает 1,44 млрд рублей. Общий объём требований к «СКМ Групп» составляет почти 3,2 млрд рублей.







В документе подчёркивается, что передача имущества состоится только после того, как новый владелец погасит задолженность «СКМ Групп» по текущим платежам и перед кредиторами первой и второй очереди. Доказательства компания должна была предоставить до 15 января.







В «СибирьИнвест» отказались от комментариев до публикации полного текста определения — оно должно появиться в открытом доступе в ближайшее время.







Напомним, передача имущества могла состояться ещё в конце прошлого года, но федеральное и областное министерства строительства разошлись во мнениях, насколько она возможна, и судебное разбирательство затянулось. Как тогда сообщал арбитражный управляющий «СКМ Групп» Дмитрий Ламшин, свои квартиры из-за банкротства компании не получили порядка 10 дольщиков: большая часть долга приходится на столичных инвесторов.