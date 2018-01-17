В Ленинском районе дети вышли на занятия в гимназии без света, отопления и горячей воды
Днём 17 января жители нескольких домов по улицам Троллейной и Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска остались без горячей воды, света и отопления. В этом же районе электричество и теплоснабжение отключено в гимназии
В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась жительница дома
«Холодно, обогреватель не включить, еду детям не приготовить...», — посетовала читательница.
«Нет возможности ни приготовить, ни разогреть, уж о другой технике и говорить не приходится. Может, знает кто, что и где случилось? Как долго это продолжится!? Хотел кекс карамельный приготовить и на тебе...», — пожаловался житель дома на улице Пархоменко.
Тепла, горячей воды и света нет и в гимназии
«Отопление отключили не с самого утра, у нас достаточно тепло. Свет отключили час назад, вода холодная у нас есть — санитарные условия нормальные», — пояснили в гимназии.
По данным портала «Мой Новосибирск», отключение тепла и горячей воды в этом квартале Ленинском районе — плановое. Его причиной стал дефект на трубопроводе, который устранят к полуночи.
Отключение электричества в диспетчерской службе «051» в шестиэтажке на улице Троллейной, 9 назвали аварийным и сообщили, что поломку устранят примерно через полтора часа.
Без электричества сегодня, напомним, остались также больше 350 домов в микрорайоне Лесоперевалка. Здесь авария случилась третий раз подряд.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова