В Ленинском районе дети вышли на занятия в гимназии без света, отопления и горячей воды

В гимназии № 17 нет отопления и горячей воды, но занятия всё равно продолжаются

Днём 17 января жители нескольких домов по улицам Троллейной и Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска остались без горячей воды, света и отопления. В этом же районе электричество и теплоснабжение отключено в гимназии № 17 — несмотря на это, в школе идут уроки.





В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась жительница дома № 9 на улице Троллейная по имени Елена. Она сообщила, что после обеда дом обесточили. При этом ещё утром жильцов оставили без горячей воды и отопления.





«Холодно, обогреватель не включить, еду детям не приготовить...», — посетовала читательница.





«Нет возможности ни приготовить, ни разогреть, уж о другой технике и говорить не приходится. Может, знает кто, что и где случилось? Как долго это продолжится!? Хотел кекс карамельный приготовить и на тебе...», — пожаловался житель дома на улице Пархоменко.





Тепла, горячей воды и света нет и в гимназии № 17 на улице Котовского, 38, но из-за отключений занятия здесь решили не отменять, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в учебном заведении.





«Отопление отключили не с самого утра, у нас достаточно тепло. Свет отключили час назад, вода холодная у нас есть — санитарные условия нормальные», — пояснили в гимназии.







По данным портала «Мой Новосибирск», отключение тепла и горячей воды в этом квартале Ленинском районе — плановое. Его причиной стал дефект на трубопроводе, который устранят к полуночи.





Отключение электричества в диспетчерской службе «051» в шестиэтажке на улице Троллейной, 9 назвали аварийным и сообщили, что поломку устранят примерно через полтора часа.





Без электричества сегодня, напомним, остались также больше 350 домов в микрорайоне Лесоперевалка. Здесь авария случилась третий раз подряд.