В Ленинском районе дети вышли на занятия в гимназии без света, отопления и горячей воды

В гимназии № 17 нет отопления и горячей воды, но занятия всё равно продолжаются 
В гимназии № 17 нет отопления и горячей воды, но занятия всё равно продолжаются 

Днём 17 января жители нескольких домов по улицам Троллейной и Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска остались без горячей воды, света и отопления. В этом же районе электричество и теплоснабжение отключено в гимназии № 17 — несмотря на это, в школе идут уроки. 


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась жительница дома № 9 на улице Троллейная по имени Елена. Она сообщила, что после обеда дом обесточили. При этом ещё утром жильцов оставили без горячей воды и отопления. 


«Холодно, обогреватель не включить, еду детям не приготовить...», — посетовала читательница. 


«Нет возможности ни приготовить, ни разогреть, уж о другой технике и говорить не приходится. Может, знает кто, что и где случилось? Как долго это продолжится!? Хотел кекс карамельный приготовить и на тебе...», — пожаловался житель дома на улице Пархоменко. 


Тепла, горячей воды и света нет и в гимназии № 17 на улице Котовского, 38, но из-за отключений занятия здесь решили не отменять, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в учебном заведении. 


«Отопление отключили не с самого утра, у нас достаточно тепло. Свет отключили час назад, вода холодная у нас есть — санитарные условия нормальные», — пояснили в гимназии. 


По данным портала «Мой Новосибирск», отключение тепла и горячей воды в этом квартале Ленинском районе — плановое. Его причиной стал дефект на трубопроводе, который устранят к полуночи. 


Отключение электричества в диспетчерской службе «051» в шестиэтажке на улице Троллейной, 9 назвали аварийным и сообщили, что поломку устранят примерно через полтора часа. 


Без электричества сегодня, напомним, остались также больше 350 домов в микрорайоне Лесоперевалка. Здесь авария случилась третий раз подряд

Прочтений: 2475
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Победителей акции «Квартира за покупку – 2» объявят в прямом эфире НГС
21 января с 12:00 до 13:00 в прямом эфире НГС пройдет розыгрыш призов среди участников акции «Квартира за покупку – 2», проводимой «ТХ Сибирский Гигант»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено