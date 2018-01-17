«Город в какой-то депрессии»: Денис Иванов закрыл кафе в центре, которое не проработало и года

Заведение «Пельмениssimo» в бизнес-центре «Айсберг» на Красном проспекте, 17 прекратило работу с сегодняшнего дня — ресторатор Денис Иванов признал, что решение о его закрытии принято в связи с неудовлетворительными финансовыми показателями кафе.


В «Пельмениssimo» можно было заказать 17 видов пельменей и вареников
В «Пельмениssimo» можно было заказать 17 видов пельменей и вареников


«Это первый проект, который я закрываю из-за его убыточности, а не по причине каких-то не зависящих от компании и состояния рынка обстоятельств», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ ресторатор.


По словам Иванова, посещаемость предприятий общепита упала в последнее время по всему городу — это затронуло как новые, так и давно работающие заведения и коснулось всех работающих на рынке компаний.


Заведение располагалось в недавно построенном бизнес-центре на Красном проспекте
Заведение располагалось в недавно построенном бизнес-центре на Красном проспекте


«Не сработали даже пельмени. Город в какой-то депрессии», — сетует ресторатор.


«Пельмениssimo» на Красном проспекте открылось в апреле прошлого года. Главными блюдами в заведении были пельмени и пицца. Сейчас у этой сети осталось два кафе — в Академгородке и в аэропорту Толмачёво. Ранее в здании, где работало «Пельмениssimo», закрылась кофейня Traffic Coffee, которая проработала не более полугода.


Зарабатывать на пельменях оказалось непростым делом
Зарабатывать на пельменях оказалось непростым делом


То, что финансовые результаты в общепите оставляют желать лучшего, признают и рестораторы с куда более бюджетными проектами. Так, открывший в самом конце 2016 года на Красном проспекте небольшую закусочную с авторскими пельменями Дмитрий Михалёв признается, что сейчас «фактически зарабатывает только на аренду».


«Пельмениssimo» — уже как минимум шестое крупное заведение, которое перестало работать в Новосибирске с начала этого года. Ранее закрылись известная кофейня на улице Ленина, раньше работавшая под вывеской Traveler's Сoffee, ресторан «Мехико» и другие известные заведения. Известно также, что столичная компания «Росинтер» планирует закрыть сразу два своих ресторана на Вокзальной магистрали — для их помещений уже ищут арендаторов.

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