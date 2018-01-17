Погулять на сотни миллионов: власти рассказали, во сколько обойдётся ремонт улицы и площади Ленина

Концепция благоустройства улицы Ленина предполагает широкие тротуары и велодорожку, но дорогу для машин всё же оставят
Концепция благоустройства улицы Ленина предполагает широкие тротуары и велодорожку, но дорогу для машин всё же оставят

В мэрии Новосибирска рассказали, что намерены потратить на благоустройство площади и улицы Ленина больше 216 миллионов рублей.


«На 2019–2020 годы запланирована разработка проектно-сметной документации на проект по благоустройству транзитно-рекреационной зоны на улице Ленина от площади Ленина до проспекта Димитрова, сумма затрат — 12 миллионов рублей», — рассказали в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.


В мэрии добавили, что финансирование и проведение благоустроительных работ планируется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного до 2022 года, на общую сумму 204,6 млн рублей.


Проект благоустройства улицы и площади Ленина разработало КБ «Стрелка» и представило на общественное обсуждение в 2017 году. Согласно проекту, на улице останется дорога для машин, но сделают велодорожку и расширят тротуары. Также на улице появятся фонтаны, посадят новые деревья и поставят фонари и скамейки, сделают велопарковки. Также по проекту на площадке перед зданием Сибирского управления Центробанка РФ на улице Ленина, 2 появится большая парковка, а перед зданием Делового дома (улица Ленина, 1), на том месте, где сейчас парковка, будет разбит парк.


Проект благоустройства площади Ленина 
Проект благоустройства площади Ленина 


Недавно НГС.НОВОСТИ сообщали, что МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» разработало рабочую документацию по дизайн-проекту и возможную новую схему движения по главной площади города.


Судя по новому проекту диагональную дорогу с Вокзальной магистрали до Красного проспекта уберут, и выезжать на проспект нужно будет по прямой, движение на перекрёстке организуют по светофору. Также изменится заезд на улицу Ленина — он будет только с Красного проспекта под углом 90 градусов.

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